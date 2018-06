Zemanovo pálení trenek: Novináři v ČT naříkali, jak při tom trpěli

„Velké zpravodajské servery jako Lidovky.cz nebo iDnes.cz měly zprávu na otvíráku, tedy jako tu nejzásadnější zprávu,“ poznamenala moderátorka a shrnula také čtvrteční titulky zpráv.

„Aktuálně.cz vysílalo brífink na Facebooku, Seznam Zprávy zase na svém webu. Tam to navíc bylo doplněné o komentář Jindřicha Šídla. I když jeho to evidentně zmohlo. Některá prohlášení prezidenta republiky prý překvapí i jeho. A to zažil v politice už hodně věcí,“ podotkla dále.

Fotogalerie: - Kremace červených trenýrek

Anketa Líbilo se vám Zemanovo ,,pálení trenek"? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 2995 lidí

„To Hospodářky nebo iRozhlas měly zprávu hodně dole,“ dodala. A zdůvodnila i to, proč Česká televize z brífinku neodvysílala kamerový záznam, ale jen krátkou čtenou zprávu. „Důvod? Je pořád stejný. Je to prezident republiky, ignorovat ho nelze,“ zakončila moderátorka.

Video najdete ZDE.

Na facebookovém profilu pořadu pak hovořil i novinář Josef Kopecký z iDnes.cz. „Měl jsem tu informaci, že tady budou spáleny červené trenýrky, do poslední chvíle jsem tomu nechtěl věřit a uvěřil jsem tomu vlastně až ve chvíli, když jsme čekali na ten brífink a viděli jsme, že tam probíhají přípravy, zapalují tam oheň a přicházejí tam hasiči. Jak říkám, byl jsem z toho smutný,“ řekl Kopecký.

„Všechno, co řekl, směřovalo k tomu, aby novináře urážel, když se podíváme na ta slova,“ rozhorlil se pak redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček. „Takže bylo to směřováno i k novinářům i k jeho kritikům, ale já věřím tomu, že já i řada novinářů to takto brala, že to byla akce, která nic neříkala o novinářích. To byla akce, která říkala mnohé o našem prezidentovi,“ zakončil.

Video najdete ZDE.

Psali jsme: Merkelová v kaši, Salvini si dovolil na papeže. Italský lid promluvil. Žhavé migrační novinky 24. týden na ČMKBK: Zemní plyn zdražil Do vlády se už nevejde, dáme jí řídit VZP? Babiš prý hledá místo pro ministryni ČVUT: Sympozium o fyzice plazmatu představí trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef