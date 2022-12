Zemanovo sólo: Na Hradě chce Babiše. Nerudovou zašpinil dalším „hříchem“. A odhalil slabinu Pavla

reklama

Exkluzivním hostem Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl prezident Miloš Zeman. Tománková za prezidentem dorazila do Lán. Zeman jí hned na úvod prozradil, že sám bude v prezidentské volbě volit Andreje Babiše.

„Ano, budu. Já už jsem to zdůvodňoval. Z těch tří, kteří mají největší šanci na vítězství, má Andrej Babiš jako jediný politickou zkušenost. A politika, to je řemeslo. Ne vždy s Andrejem Babišem souhlasím, ale on má jako jediný tu zkušenost. A stejně jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který lékařství nevystudoval, tak nechcete, aby prezidenta dělal někdo, kdo je v politice poprvé,“ vysvětloval Zeman.

Psali jsme: Zeman má jasno: Budu volit Babiše! Generál Pavel rozumí jen armádě

Terezie Tománková představila předvolební průzkum, který ukázal, že z trojice uchazečů – Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová – si nejlépe stojí Andrej Babiš. Tentýž průzkum ale ukázal, že 34 % voličů je nerozhodnutých.

V prvním kole by Babiše volilo 30 % lidí, Danuši Nerusovou 26 % a Petra Pavla 23 % voličů.



(Zdroj: CNN Prima News)

Zeman upozornil, že těchto 34 % nerozhodnutých bude ovlivněno televizními debatami.

Připomněl, že pokud někdo před pěti lety volil Pavla Fischera, nemusel v kole druhém automaticky volit Jiřího Drahoše. A že v nadcházející volbě prezidenta to může být obdobné.

Zeman také upozornil na slabá místa Danuše Nerudové. Jednak v minulém volebním období řídila důchodovou komisi a výsledky této komise podle Zemana skončily v prachu. Vedle toho zmínil její problém na Mendlově univerzitě, kde byla rektorkou a za jejích časů získávali především zahraniční studenti doktorandské tituly občas až podezřele rychle.

Pokud jde o generála Pavla, ten podle Zemana rozumí armádě, ale jeho slabé místo leží v zahraniční politice. „Petr Pavel nedávno řekl, že Visegrádská čtyřka je prázdná skořápka. Je to společenství, které má své problémy, ale je funkční. Pavel může mít svůj vlastní názor, ale měl by tento svůj názor opírat o fakta,“ zdůraznil Zeman.

Na Andreje Babiše apeloval, aby si dostudoval Švejka, protože to je národní klasika. Já Švejka považuji za mimikry malého národa. Ve společnosti máte spoustu lidí, kteří jsou blbí a předstírají, že jsou inteligentní. Švejk byl inteligentní a předstíral, že je blbec. A to jsou ty mimikry, které mu umožnily přežít,“ upozorňoval Zeman.

To, že Babiš neví, kolik žaludků má kráva, Zemanovi nevadí. Sám ukázal, že to neví ani on, protože do kamer řekl, že kráva má 3 žaludky. Ve skutečnosti má 4.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 13% Nerudová 67% Pavel 20% hlasovalo: 24949 lidí

Pokud jde o volební zákon k přímé volbě prezidenta, Zeman by ho změnil tak, aby poslanci a senátoři mohli podpořit jen jednoho kandidáta a ne např. všech 9 kandidátů.

Vzkaz poslal Josefu Středulovi, odborářskému předákovi a dalšímu prezidentskému kandidátovi.

Josefu Středulovi velmi uškodila neúspěšná demonstrace na Václavském náměstí s velmi malým počtem demonstrantů. Ve srovnání s předchozími demonstracemi,“ upozornil Zeman s tím, že pokud člověk nedokáže zorganizovat velkou demonstraci, nemůže pravděpodobně čekat, že zmobilizuje voliče ke své volbě.

Fotogalerie: - Pět minut po dvanácté

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podle Zemana vede příliš nevýraznou kampaň.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k Ústavnímu soudu a Zeman oznámil, že se ptal 3 ústavních právníků, zda může navrhnout předsedu Ústavního soudu ČR, když stávající předseda končí až po odchodu Zemana z Hradu. „A odpověď byla třikrát ano. Já si k tomu nechám zpracovat právní analýzu, od legendy, kterou dostanu v pondělí, a podle toho se rozhodnu. A pokud bych se rozhodl předsedu Ústavního soudu ČR jmenovat, tak ta čtyři jména právníků zmíním. Neřeknu je dřív, protože by hrozilo, že budou vystaveni mediálnímu lynči, a za druhé proto, že by své rozhodnutí ještě mohli změnit,“ řekl Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Upozorňoval, že když by předsedu ÚS jmenoval on, nedalo by se říct, že by jmenoval někoho, kdo mu půjde na ruku, protože on už bude v důchodu. Ale pokud by Zemanův nástupce se Zemanovým rozhodnutím nesouhlasil, může se obrátit na Nejvyšší správní soud a ten teprve teď rozhodne.

Poté Zeman pochválil vládu Petra Fialy (ODS).

„Pochvala vládě zaslouženě patří za zvládnutí předsednictví EU. Na rozdíl od Topolánkovy vlády, která zde selhala, ze známých důvodů, tak toto naše předsednictví je úspěch a je třeba ho ocenit,“ pravil Zeman.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když měl vládu zkritizovat, oznámil, že Fialův kabinet příliš pozdě zastropoval ceny energií. Na místě druhém zkritizoval svorně vládní ODS a opoziční ANO, že ještě v minulém volebním období zrušily ještě s SPD superhrubou mzdu a to byla podle Zemana velká chyba, protože Česko přišlo o 100 miliard korun ročně, což je problém. Podle Zemana bylo spíše třeba tlumit inflaci, která užírá občanům mnohem víc peněz, než jim dalo toto zrušení superhrubé mzdy.

Vládu Petra Fialy podpořil také v tom, že prodloužila ochranu ukrajinským uprchlíkům na českém území. Andreji Babišovi a Tomio Okamurovi (SPD), kteří tento krok nepodpořili, mimo jiné s odůvodněním, že Česko není ve válce, vzkázal, že Česko ve válce fakticky je. Ve válce s Ruskem.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Samozřejmě, že jsme ve válce. Definujme si válku v širším slova smyslu. My pomáháme jedné válčící straně, posíláme jí vojenskou, finanční i humanitární pomoc. Tím sice nejsme ve válce de iure, ale de facto ano. A já bych se nestyděl si to přiznat. My jsme ve válce proti agresorovi. A pokud Rusko přepadlo Ukrajinu a uspělo by, tak příště může zkusit přepadnout třeba Pobaltí, kde žije také silná ruská menšina, a pak by mohlo zkusit obnovit Sovětský svaz i s jeho bývalými satelity,“ vysvětloval Zeman, proč je i v našem zájmu pomáhat Ukrajině.

Než se rozloučil s diváky, prozradil, že Vánoce bude naposledy trávit na Lánském zámku. Má prý velkou radost, protože žaludeční sondu měl v břiše celý rok a před dvěma dny, těsně před Vánocemi, mu ji vyndali, což prý byl pro něj nejkrásnější vánoční dárek.

Protože je bez sondy, bude létat letadlem. Napřed na Slovensko, poté do Srbska a možná ještě s premiérem Fialou společně do Izraele. „Kde bychom společně mohli otevřít českou ambasádu v Jeruzalémě. Pan premiér je pro. Pan (ministr zahraničí Jan) Lipavský se to ale pokouší sabotovat, znáte jeho veřejně prezentované názory. Vyjádřil naději, že ostatní politici se postaví proti Lipavskému.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hrad: Prezident republiky jmenoval soudce obecných soudů Jak SPOLU hledali prezidenta: Lidovci trvali na Fischerovi, Pekarová tlačila Nerudovou Prezident Zeman: Opravdové a dobré péče není nikdy dost „To je hnus! Nechci s vámi mít nic společného!“ Zemanovo veto doprovodil nevídaný výbuch Okamury kvůli Pekarové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.