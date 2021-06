Zemanovy výroky jsou často nesmyslné, mávl rukou profesor Fiala. Ten o trans lidech odmítl komentovat

reklama

Vláda dnes schválila pomoc postiženým oblastem tornádem. „Jsem rád, že vláda dnes schválila dotační programy,“ uvedl s tím, že nechce využívat situaci k nějaké kritice vlády. „Zde musíme táhnout za jeden provaz. Ta situace je nesmírně vážná,“ řekl a zdůraznil, že pomoc je důležitá. Je potřeba podle něj co nejrychleji pomoci lidem a provést demoliční a sanační práce. „Je úžasné, jaká vlna solidarity se zvedla,“ dodal. Nyní bude potřeba spočítat škody a následně pomoci obcím, jak jen to jde. Vláda by také měla pomoci se statistickými údaji. Nyní podle něj nejde o to, kdo je v opozici a kdo je ve vládě, zopakoval.

„Tato událost ale můj pohled na rozpočet nezměnila,“ odpověděl na dotaz, zda by byl pro něho následně deficit rozpočtu přijatelný, pokud by v něm byla zohledněna i tato pomoc. „Vláda představuje rozpočty, které nedávají smysl. Nejsou zodpovědné a jen nás zadlužují,“ zopakoval svoje dlouhodobé hledisko k rozpočtu. „Počkejme na to, jaká to částka vůbec je,“ uvedl k počítání škod katastrofy na Hodonínsku. Připomněl, že vláda by měla také využít podpůrné programy Evropské unie. „Nicméně tyto částky nevysvětlí 390 miliard. Vláda připravuje rozpočty nezodpovědně už několik let po sobě a všichni na to doplácíme,“ rýpl si do vlády.

Debata se stočila i k tématu zrušení superhrubé mzdy, zda to byl podle jeho názoru správný krok. To potvrdil a přiznal, že v této době je žádoucí, aby lidé měli více peněz ve svých peněženkách. Zároveň připustil, že konsolidace veřejných financí je důležitá. Zrušení superhrubé mzdy ale nepovažuje za onu rozhodující částku, kde lze ušetřit. „Není možné šetřit na lidech. Chceme si poradit s výdaji státního rozpočtu,“ přiblížil plány ODS a pokračoval, že lze ušetřit například prostřednictvím digitalizace a menšího počtu úředníků nebo v rámci auditů na jednotlivých ministerstvech.

Dalším nosným tématem bylo ohrazení vlády proti rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů s tím, že rozhodnout mohou jen soudy. Nyní se podle vlády jedná jen o právní názory. Podle Fialy je ale střet zájmů Babiše nemožný. „Pro mě je podstatný ten problém etický a politický. Ta situace je špatná. Tento člověk nemůže být premiérem, a pokud ano, tak jeho firmy nemohou čerpat dotace z veřejných peněz,“ varoval a dodal, že ho postoj vlády nepřekvapuje. Je to ale proti zájmům České republiky.

V rámci předvolebního klání prezident Zeman také nedávno uvedl, že sestavením vlády po volbách pověří nejsilnější politickou stranu, nikoliv koalici. „Výroky pana prezidenta…,“ povzdechl si Fiala, že někdy samotné výroky mluví za vše. „Není možné, aby prezident republiky si vykládal ústavní principy, jak chce,“ uvedl s tím, že je nelze brát vážně. Nezabývám se nyní každým výrokem Miloše Zemana,“ pokračoval. Podle něj může také změnit názor.

Moderátorku překvapilo, že koalice SPOLU nemá stínovou vládu. „Není to žádná povinnost,“ oponoval šéf ODS a dodal, že všichni vědí, kdo odborně reprezentuje dané agendy. Rázně tak vyloučil, že by důvodem byla možnost následné spolupráce s ANO po volbách.

U prezidenta se ale zůstalo i závěrem pořadu. Moderátorka připomněla další burcující výrok Miloše Zemana o trans lidech, kteří jsou mu podle jeho slov „odporní“. „Proč to říká?“ ptá se moderátorka Fialy. „To já opravdu nevím, tu společnost rozděluje dlouhodobě, do jisté míry se tím baví,“ okomentoval Zemanův výrok a znovu zopakoval, že nehodlá komentovat každý jeho výrok. Jsou podle jeho soudu často i nesmyslné.

