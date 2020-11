Země jde do kopru, smál se Moravec Babišovi. A vyslechl si za to od Faltýnka

Funguje ještě vůbec koalice ANO a ČSSD držená u moci komunisty, když byly obří daňové změny prohlasovány silou hnutí ANO, ODS, SPD a KSČM? ČSSD se stavěla důrazně proti snížení daní pro zaměstnance na 15 %, což nakonec prosadil premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci ve Sněmovně diskutovali předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, lidovecký poslanec Jan Bartošek a komunistický poslanec Jiří Dolejš. Moravec naznačil, že Babiš poslal Česko do kopru.

Poslanecká sněmovna nenašla napříč stranami shodu na výstavbě dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Koalice ANO a ČSSD s komunisty v zádech posunula příslušný zákon do třetího čtení, čímž byla další diskuse s opozicí pominuta. Faltýnek vysvětloval, že se tak stalo na přání ministra průmyslu a dopravy za hnutí ANO Karla Havlíčka.

Bartošek připomněl, že výstavba nového jaderného bloku není jen otázkou ekonomickou a energetickou, ale také otázkou bezpečnostní. „Jak Čína, tak Rusko se snaží do této zakázky vlomit. To jsou země, s nimiž nesdílíme hodnoty Posilovat tyto režimy tím, že jim dáte zakázku za 300 miliard, to mi přijde nesmyslné,“ zdůraznil lidovecký poslanec.

Dal také jasně najevo, že ve Sněmovně bude chtít slyšet, proč jezdí poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý do Ruska. O čem tam jednal a o čem tam nejednal, a to všechno bez patřičného pověření od ministerstva zahraničí. Přitom o zahraniční politice státu rozhoduje vláda, do které patří i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Dolejš konstatoval, že problém vidí v komunikaci mezi Hradem a vládou. „Tam informování musí fungovat, protože pokud nefunguje, tak není jednotná zahraniční politika. Předpokládám, že ministr Petříček bude vyžadovat informaci, a kdyby ji nedostal, je to problém,“ upozornil.

Ohledně samotné cesty Nejedlého se ale držel zpátky. „Kolegové si přečetli, že pan Nejedlý odjel do Moskvy, a na to se navěsil jakýsi narativ o tom, co tam všechno strašného jel dělat,“ zaznělo od komunisty.

Babiš poslal Česko do kopru, naznačil Moravec

Pokud jde o změnu v daních, kterou odhlasovaly ANO, ODS, SPD a KSČM, Dolejš zvedal varovný post, že se debata o rozpočtu dostala do chaosu. Je to však podle něj chaos, na němž prý nese vinu ANO, ODS a SPD, které mají ve Sněmovně většinu. „Připomínám, že toto není součástí tolerančního patentu,“ padlo také od Dolejše.

Bartošek prohlásil, že je dobře, když se lidem sníží daně, ale vidí tu problém. „Tuto vládu je třeba nazvat vládou národního chaosu, protože my jednáme o státním rozpočtu, ze kterého už je v současné době mrtvý dokument. A vláda to ví taky,“ zlobil se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Poté připomněl, že návrh Andreje Babiše pomohl především bohatým lidem. Chudším občanům pomohl sice také, ale podstatně méně. „Já se tady zeptám kolegy Faltýnka. Když se vám rozbije pračka, půjdete si koupit novou, že?“ obrátil se Bartošek na Faltýnka.

„Ano,“ odvětil prostě Faltýnek.

„V České republice je třetina rodin, u kterých už takovýto výdaj devastuje rozpočet,“ doplnil Bartošek.

Tvrdou ránu podle něj dostaly i obce a kraje, které teď nebudou moct investovat.

Moravec poté pustil záznam slov samotného Andreje Babiše, který v minulosti odmítal zrušit superhrubou mzdu a snížit daně zaměstnancům na 15 procent, jak si to přála ODS. „Víte, kolik by stálo zrušení superhrubé mzdy v příštím roce? 80 miliard! A tahle země půjde do kopru. Ratingy jdou do kopru,“ soptil Babiš ještě před pár lety.

A před deseti dny sám napomohl tomu, aby tato země šla do kopru, jeho vlastními slovy, protože hlasoval pro snížení daní pro zaměstnance.

Faltýnek okamžitě svého šéfa hájil. „Mě děsí to, že vy těm lidem nechcete ty peníze dát,“ zaznělo od šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO.

Bartošek kontroval, že 66 procent zaměstnanců pobírá méně než průměrnou mzdu, a těmto lidem vláda přidá pár stovek, zatímco nejbohatším lidem přidá tisíce, což považuje za absolutně špatnou cestu. I proto, že to tvrdě dopadne na rozpočty obcí a krajů.

Faltýnek zdůraznil. že lidé s průměrnou mzdou, na kterou 66 procent lidí nedosáhne, ušetří už 1800 korun.

Uznal sice, že se tím Česko zadluží, ale nevinil z toho svou vládu, přesněji řečeno již sedm let vládnoucí hnutí ANO, ale koronavirus. „Přišel virus a (do dluhů) skáčou všichni,“ zaznělo od Faltýnka.

A pokud jde o obce a kraje, ty musí podle Faltýnka nést břímě se státem v časech špatných, stejně jako si užívaly výhody v časech dobrých.

Bartošek se ale rozčiloval dál. „Ale to je to, co vy děláte, že uvrhujete děcka, která ještě... který potom budou platit. Vy jako vládní hnutí ANO jste roztlačili vlak (dluhů), abyste mu odšroubovali (dluhovou) brzdu, a ten vlak se dole rozmašíruje, protože vy jste nepřišli s plánem, jak tam ty peníze vrátíte,“ rozohnil se Bartošek.

Faltýnek znovu upozornil, že dluhy způsobil v prvé řadě virus.

Nad rozpočtem kroutil hlavou i Dolejš. Komunisté se prý musí o rozpočtu ještě pobavit, ale osobně nevidí důvod k tomu, proč by si americké zbrojařské firmy nemohly počkat na splátku za vrtulníky. Připomněl tak, že komunisté tlačí Andreje Babiše ke škrtům v resortu obrany.

Nakonec došlo i na spor kolem přednostního prodávání českých potravin v obchodech. Pánové se shodli na tom, že stanovit to, co je česká potravina, nebude snadné. Faltýnek doplnil, že tento zákon bude muset posvětit i EU, jinak, tak či tak, nezačne platit.

Bartošek se nakonec na vládu zlobil, že již chce lidem diktovat i to, co si mohou a nemohou koupit v obchodech. „Lidovci jako takoví půjdou cestou, aby člověk měl svobodu volby,“ uzavřel Bartošek.

