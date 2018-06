Žijeme v době úchylů. Internetem se šíří článek, na který se nevyplatí klikat

„Jednou za čas se objeví případ falešného gynekologa. Naposledy to byla před pěti lety falešná gynekoložka v Bechyni. Případ to byl o to zajímavější, že původně to byl muž, jehož vášeň pro ženskou medicínu šla tak daleko, že se nechal(a) přeoperovat na ženu, což nejspíš považoval(a) za rychlejší cestu k ženským orgánům než zdlouhavě studovat medicínu,“ popisoval Peňás, jak pak, když to prasklo, dostal falešný gynekolog pět let.

Kauza aktivisty Jiřího F., jenž je mezi svými znám jako Marie F., je podle Peňáse méně barvitá. „Charismatický mladík s nabarvenými nehty a charakteristickými teatrálními gesty (dříve se tomu říkalo ‚buznění‘, vzdělanci by použili termín CAMP) přefikl své dvě soudružky, které s tím zřejmě nebyly zcela srozuměny. Vzhledem k tomu, že se však předtím zapojil do hnutí queer, nabývá jeho případ jiný rozměr, neboť ani znásilnění není jen takové znásilnění, když je prováděno v progresivním kontextu,“ popsal Peňás se slovy, že queer je záslužné hnutí na poli osvobození člověka.

„Znamená asi tolik, že pohlaví je něco jako maškarní úbor, do kterého se člověk obleče podle své chuti. Když se vám chce nosit chvíli punčocháče, podvazky a helmu, prosím, s chutí do toho, když máte chuť na lederhosen s podprsenkou, buďte vítán v klubu. Jak píše guru queer hnutí, australská akademička Annamarie Jagose, queer pohlaví nelze definovat ani konstituovat, neboť by pak už nebylo queer, čímž by ztratilo svůj ‚náboj permanentní revoluce‘,“ dodal Peňás.

Díky tomu, že Jiří F. nekonstituoval své pohlaví, byl tedy, jak uvádí Peňás, opakem zastaralého cissexuála, který má smůlu, že je prostě tím, čím ho příroda udělala, měl jaksi permanentně nabito a mohl se cítit nástrojem revolučního zápasu, v němž samozřejmě stanul na místě pronásledovaných a diskriminovaných.

„Psal básně a útočné manifesty, v tom nejznámějším prohlásil, že ‚boj ještě není dobojován‘, neboť osvobozeni by měli být též pedofilové, čímž vzbudil v měšťáckých kruzích vlnu pobouření, ale revoluční logika je neúprosná, takže když osvobození, tak osvobození,“ uzavřel Peňás.

Text pak na svém facebookovém profilu okomentoval Dalibor Balšínek. „Úchylná doba úchylů,“ poznamenal.

