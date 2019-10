Získali jsme tajně pořízený záznam z pražského magistrátu. Zle, pane Pospíšile, zle je. Jde o vás

Aby si běžný čtenář představil jednání špiček pražského magistrátu, měl by se jít posadit do klasické české hospody. Také tam se sedí u stolu a mluví. Také tam padají rozhodnutí a také tam se čas od času drbe. A právě několik podobných ataků zaznamenaly rovněž ParlamentníListy.cz. Navíc nejednou. Tyto poznatky nám totiž prozradilo hned několik zúčastněných. Co bylo jejich ústředním tématem? Překvapivě Jiří Pospíšil.

Jemu někteří koaliční partneři vyčítají lenost a neúčast na vybraných rokováních. Jde třeba o takzvané koncepční porady. Ty probíhají pravidelně a řeší se na nich plánované kroky vedení metropole. Jich se europoslanec a zástupce TOPky podle všeho příliš neúčastní.

U primátora Hřiba jsme chtěli vědět, kdy přesně se Jiří Pospíšil těmto jednáním vyhnul.

„Jednodušší by bylo dohledat, kdy přítomen byl. Na pravidelné koncepční porady nechodí v podstatě vůbec,“ sdělil ParlamentnímListům.cz pražský primátor. Dodal také, že mu neposílá omluvenky, tedy zkrátka a dobře nechodí. „Omluvenky mi neposílá. Ostatní radní a předsedové koaličních klubů se porad účastní. Pochopitelně občas je někdo nemocný nebo má dovolenou, ale to spíše výjimečně,“ přiblížil zákulisní dění primátor Hřib.

To by samo o sobě nebylo tak zásadní, pokud by naše redakce nedostala také psaný záznam, přepis, ve kterém se hovoří o možné korupci. Na místě, z něhož pochází, byli zástupci de facto všech vládnoucích partají. Jelikož jsme našemu zdroji slíbili zachovat anonymitu, nebudeme blíže specifikovat konkrétní účastníky. Můžeme ale říci, že šlo o neformální zasedání v prostorách radnice na Mariánském náměstí a byl všední den.

Ostré výtky vůči „politice“ a „kšeftům“ TOP 09 podle našich zjištění vytáhla častokrát medializovaná šéfka zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová. Právě tu jsme v pondělí konfrontovali. Krausová se k věci postavila čelem.

„Nevylučuji, že jsem řekla, že mám podezření na korupční jednání,“ uvedla pirátská předsedkyně na náš dotaz. Zopakujme, že korupce byla zmiňována v souvislosti se stranou Jiřího Pospíšila. Krausová ještě doplnila: „Požaduji vysvětlení, popřípadě prověření záležitostí protikorupčními analytiky.“ Konkrétní být nechtěla.

Předsedkyně klubu však zdůraznila, že neatakovala nikoho konkrétního. „Osobní útoky na jednotlivce nemám v popisu práce,“ dodala ParlamentnímListům.cz.

Naše redakce měla možnost hovořit také se dvěma letitými tvářemi TOP 09. Ty prozradily, že podobné výtky létají vzduchem, co je magistrát magistrátem. „Že by byl Jirka Pospíšil symbolem korupce, je hovadina, snaží se věci dělat, jak má, i když se na to občas vykašle, to je jasné, a Kalousek nebyl jiný. Myslím si, že mnoho z těch věcí podněcuje Čižinského soubor, kterému vyhovuje, když se dva perou a třetí se směje,“ dodal.

autor: B. Richterová a T. A. Nový