Žít Brno pečuje o úředníky. Kvůli změně času mohou příští týden chodit do práce později

25.03.2018 10:49

Pracovníci radnice městské části Brno-střed budou moci po víkendu od pondělí do čtvrtka přijít do práce o hodinu později. Vedení radnice z koalice vedené hnutím Žít Brno se tak snaží co nejvíce ulehčit zaměstnancům přechod ze zimního na letní čas, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. Nijak to však nezasáhne provoz úřadu. O hodinu kratší noc byla ze soboty na neděli, kdy se čas posunul o hodinu dopředu.