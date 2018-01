Zkušený analytik píše Drahošovi: Vsadil bych se, že jsem za 40 let v politice jednal s více politiky než vy. A na prezidenta mě to nekvalifikuje

Analytik Tomáš Haas stál coby poradce po boku Václava Klause, premiéra a pozdějšího prezidenta. Ani to mu ale podle jeho vlastních slov nedává právo o sobě tvrdit, že je připraven na nejvyšší politickou funkci v zemi. Totéž podle Haase platí o Drahošově působení v Akademii věd ČR.

„Za více než čtyřicet let práce v politice, počínaje jako dobrovolník v kampaních a konče jako poradce prezidenta i předsedů vlád, jsem se sešel s řadou politiků od komunální až po tu nejvyšší úroveň. Vsadil bych se, že s daleko více než vy, pane profesore. Také si myslím, že jsem obstál. Jen si nemyslím, že mně to kvalifikuje pro nejvyšší funkci ve státě,“ začal Haas zvolna.

Obratem připomněl, že ve volbách nerozhoduje počet podpisů odevzdaných na petičních arších, ale počet hlasů odevzdaných do volební urny.

Předvolební videoklip Jiřího Drahoše

Myslet na přírodu? Aby se všichni měli líp? Co to přesně znamená?

O chvíli později poukázal na slabá místa v Drahošově volebním spotu. Že chce, aby se více dbalo o přírodu? To chce vlastně každý, jenže každý si pod tím také představuje trochu něco jiného. Totéž se dá říct o Drahošově přání, které na videu zazní, že si přeje, aby se lidem dařilo lépe. Pod tím si také každý představí, co jemu samotnému vyhovuje. Někdo se domnívá, že by se mu dařilo líp, kdyby méně pracoval. Znamená to snad, že Drahoš chce zkrátit osmihodinový pracovní den, nebo to znamená něco jiného?

„Pořád v tom hledám tu slibovanou vizi, a to je vše, co nalézám. Samé hezké věci a stále nevím, co z toho nám vlastně nabízíte a co můžete jako prezident splnit. Navrhovat zákony prezident nemůže a vy, pane profesore, to ani nechcete, říkáte ‚bůh chraň‘ a pravomoci prezidenta byste nejraději ještě osekal, zřejmě proto, aby vám zbylo více toho času na rodinu, což je pro politika, a jistě i pro akademického hodnostáře, komodita cennější než zlato. Ale přitom toho slibujete dost, řekl bych dokonce až moc,“ vyjádřil svůj názor Haas.

Stejně tak se mu nelíbí, že Drahoš požaduje, aby lidé nelhali a nepodváděli. Jako prezident by je k tomu chtěl dovést osobním příkladem. „Všiml jsem si, že to není váš slib, chcete to naopak od nás, každý máme začít u sebe. A tak jsem si pomyslel, že pokud to nesplníme, nás potrestáte a po večeři si nezapálíte doutník,“ poznamenal ironicky analytik v narážce na slavné hlášky Divadla Járy Cimrmana.

Realisticky zní podle Haase jen přání, aby občané žili v bezpečné a svobodné zemi. Jenže to by od prezidenta vyžadovalo, aby občany upozorňoval na možné reálné hrozby a nevymýšlel si hrozby zástupné. Za zástupný problém považuje Haas údajné ruské dezinformace.

„Nehrozí nám, pane profesore, ruská invaze, nehrozí ani ruské ovlivňování voleb. Hrozí nám invaze islámu a o té nerad hovoříte. Hrozba ovlivnění voleb Rusy se nesplnila, dokonce ani v USA, Německu a Francii, kde bezpečnostní služby oznamují, že k ničemu takovému nedošlo, zatímco vy nám tvrdíte, že došlo. I naše BIS říká, že nic takového nezaznamenala. To vše je a bylo známo dokonce z veřejných zdrojů ještě předtím, než jste tuto nepravdivou zprávu rozšířil. Umět vyhodnotit informace je, pane profesore, jednou z od prezidenta požadovaných schopností. Pro jistotu poradím: Řiďte se informacemi BIS, armády a policie, ne informacemi, které vám podávají Jakub Janda, Fórum24 a Jaromír Štětina,“ rýpl si analytik.

Nemluvě prý o tom, že boj proti dezinformacím podle Haase ve skutečnosti neznamená nic jiného než boj proti svobodě projevu, kterou hodlá Drahoš hájit, alespoň podle klipu. Pokud to myslí vážně, měl by přestat rozdělovat média na ta hodná a na dezinformační.

Sečteno a podtrženo, Haas hodnotí, že Drahošův volební klip připomíná tolik reklamu blíže nespecifikovaných výhod prodávaného produktu.

Jiří Drahoš k migraci a referendům o EU a NATO

Tomáš Haas doslova napsal:

Pan profesor Drahoš by podle toho, co říká jeho volební klip chtěl žít v bezpečném státě, který garantuje svobodu názorů.

Cítí se být pro prezidentskou funkci kvalifikován, protože se za osm let v čele Akademie věd, střetl s řadou politiků a obstál.

Chce méně papírování , chce dát občanům více času na rodinu a chce, aby se nám dařilo lépe. Ale to musíme začít u sebe. Nebát se, nelhat a nepodvádět. Investovat do vzdělání, kvality života a myslet na přírodu.

Má od nás důvěru největšího počtu podpisů a opírá se o své svědomí a vizi společnosti, kde převáží slušnost, pracovitost a vzdělanost.

Bude mu ctí být, vážení občané, vaším prezidentem.

________________________________________

„Budu rád, když mi napíšete, co na spot říkáte.”

Tak jo, pane profesore.

Za více než čtyřicet let práce v politice, počínaje jako dobrovolník v kampaních a konče jako poradce prezidenta i předsedů vlád, jsem se sešel s řadou politiků, od komunální, až po tu nejvyšší úroveň. Vsadil bych se, že s daleko více, než Vy, pane profesore. Také si myslím, že jsem obstál. Jen si nemyslím, že mně to kvalifikuje pro nejvyšší funkci ve státě.

Máte, pane profesore, jak říkáte, důvěru největšího počtu podpisů. Opravdu hezké, gratuluji, dalo Vám to dobrý start pro kampaň, ale důvěra, která rozhoduje, není vyjádřena počtem signatářů petice, ale počtem voličů.

Chcete méně papírování, to je hezké a přál bych si to i já, já je přímo nenávidím

Myslet na přírodu. Myslí na ní každý a každý při tom myslí na něco jiného.

Chcete dát občanům více času na rodinu. Zřejmě chcete zkrátit pracovní dobu. Osm hodin se Vám zdá moc. Vlastně je mi to celkem jedno, učím se na důchodce, a času mám dost, ale máte pravdu, je nejvyšší čas, osmihodinovou pracovní dob máme už sto let a času na rodinu máme pořád málo. Ale chcete také, aby se nám lépe dařilo, a chcete lepší kvalitu života, ať už to znamená cokoliv. Jen nám neporadíte jak na to.

Pořád v tom hledám tu slibovanou vizi a to je vše, co nalézám. Samé hezké věci a stále nevím, co z toho nám vlastně nabízíte a co můžete jako prezident splnit. Navrhovat zákony prezident nemůže a Vy, pane profesore, to ani nechcete, říkáte „Bůh chraň“ a pravomoci prezidenta byste nejraději ještě osekal, zřejmě proto, aby Vám zbylo více toho času na rodinu, což je pro politika, a jistě i pro akademického hodnostáře, komodita cennější než zlato. Ale při tom toho slibujete dost, řekl bych dokonce až moc.

Žádat od Vás, pokud budete prezidentem, nelze z tohoto katalogu nesplnitelných přání nic, jsou to všechno věci, kterým Američané říkají „matherhood and apple pie“ a které slibuje každý slizký politický kandidát a každý prodavač ojetých aut. „Mateřství a štrúdl“. Kdo může být proti?

„Nebát se a nekrást?“ To ne, to by byl plagiát, to byste, pane profesore, jistě neudělal. A tak od nás chcete „Nebát se, nelhat a nepodvádět“. Všiml jsem si, že to není Váš slib, chcete to naopak od nás, každý máme začít u sebe. A tak jsem si pomyslel, že pokud to nesplníme, nás potrestáte a po večeři si nezapálíte doutník. Tak a teď jsem plagiátorem já. Ještě, že nekandiduji na prezidenta.

A tak z té vize zbývá jen bezpečný stát, který garantuje svobodu názorů.

Ale bezpečný náš stát může být jen když se budeme připravovat na budoucí hrozby. Reálné, nikoliv zástupné, neexistující, falešné hrozby. Nehrozí nám, pane profesore ruská invaze, nehrozí ani ruské ovlivňování voleb, Hrozí nám invaze islámu a o té nerad hovoříte. Hrozba ovlivnění voleb Rusy se nesplnila, dokonce ani v USA, Německu a Francii, kde bezpečnostní služby oznamují, že k ničemu takovému nedošlo, zatím co Vy nám tvrdíte, že došlo. I naše BIS říká, že nic takového nezaznamenala. To vše je a bylo známo dokonce z veřejných zdrojů ještě před tím, než jste tuto nepravdivou zprávu rozšířil.

Umět vyhodnotit informace je pane profesore jednou z od prezidenta požadovaných schopností. Pro jistotu poradím: Řiďte se informacemi BIS, armády a policie, ne informacemi které Vám podává Jakub Janda, Forum24 a Jaromír Štětina.

Pravda, jednou jsem se strachem zachvěl a myslel jsem, že došlo na Vaše slova, ale jediným narušením voleb, ke kterému došlo, byla ta polonahá slečna, která před očima tisíců diváků spáchala trestný čin maření voleb, když bránila ve volbě našemu prezidentu. Ta potom dostala u soudu trest, pár měsíců podmíněně za přestupek, a tu podmínku bude plnit doma. Doma ovšem není v Moskvě, ale ve spřáteleném a demokratickém Kyjevě.

A když ž jsme u tématu bezpečnosti našeho státu, zůstává zde ještě jedno, pro mě nejdůležitější. Vaše ochota schvalovat omezovaní našich práv, naší svobody. Zostřený třídní boj, míním tím boj proti „nepřátelským názorům“, „šiřitelům falešných zpráv“ a „dezinformačním serverům“ a „cizím agentům“ až příliš připomíná padesátá léta minulého století, období soutěžící s nacistickou okupací o titul nejnesvobodnějšího období moderních českých dějin.

Můžete mi, pane profesore, slíbit, že přestanete bojovat proti občanským svobodám, svobodě slova, svobodě tisku a svobodě názoru? Že přestanete podporovat vytváření seznamů nepřátel? Říkáte, že byste chtěl žít v bezpečném státě, který garantuje svobodu názorů. Co byste udělal pro její zachování? Vytvořil seznam těch, kdo jí ohrožují tím, že projevují svůj vlastní, neschválený názor?

Co si tedy myslím o Vašem volebním klipu?

Nic moc. Je to jen volební klip, cosi jako vizuální volební slogan

Neříká nic, nenese žádné poselství, žádnou informaci, kromě toho, že charakterizuje celou vaší kandidaturu a celou vaší kampaň. Nic, prázdno zabalené do hezkých slov.

Je to jen reklamní klip. Nic jiného, než jméno produktu a vychvalování jeho nespecifikovaných kvalit, jsem od něho nečekal.

Hodně štěstí pane profesore a děkuji Vám za pozvání.

