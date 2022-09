Zkuste říct kuchařkám, že jim nepřidáte... Jurečka odrážel útoky, proč se přidává státním zaměstnancům

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), expert ANO na sociální politiku Aleš Juchelka a bývalý ministr financí za ANO Ivan Pilný. Jurečka s Juchelkou se přeli o to, zda vláda v současné inflační a energetické krizi pomáhá lidem dostatečně a zda tak činí dostatečně efektivně. „Vy vůbec nevíte, co se ve vašem resortu děje,“ tepal Juchelka Jurečku. Pilný nešetřil ani jednoho z politiků. Tepal i EU.

Jurečka hned v úvodu diskuse vyjádřil pochopení pro lidi, kteří stáli na Václavském náměstí v Praze na demonstraci pod pódiem. Vláda podle něj musí ukázat, že i těmto lidem pomůže. Ale pokud jde o řečníky na pódiu, tam Jurečka označil za zcela pomýlené návrhy, aby si Česko domluvilo přímé dodávky zemního plynu s Ruskem. Podle Jurečky už Ruská federace ukázala, jak nespolehlivým partnerem umí být.

Juchelka také označil Ruskou federaci za nejistého partnera. „Bude vypínat a zapínat plyn, bude si s tím hrát celý podzim a celou zimu,“ upozornil poslanec ANO.

Pilný upozornil, že jednoho z Černých Petrů drží v ruce také EU jako celek.

„Já nechci bojovat proti Evropské unii, ale Evropská unie v posledních letech udělala celou řadu opatření, kterými poškodila nejen svou vlastní konkurenceschopnost, ale především konkurenceschopnost české ekonomiky. Jsou to nesmyslné termíny, je to spekulace na tom trhu s emisními povolenkami, čtyři roky nás drželi v šachu s jadernou energií, je to snižování emisních limitů, takže lidé, kteří už do toho investovali, by to měli udělat znova,“ kroutil hlavou Pilný.

Ve shodě s Jurečkou a Juchelkou varoval, že ruský energetický gigant Gazprom se ukázal jako velmi nespolehlivý partner, takže považuje za bláhové do budoucna na Ruskou federaci spoléhat.

Jurečka poté prozradil, co si představuje od celoevropského řešení energetické krize.

„Já si od něj slibuji to, že opravdu musí přinést to řešení, protože to, co my můžeme udělat na té národní úrovni, to jen řeší ty důsledky. Do toho je potřeba, aby se na zimu spustily všechny možné náhradní dostupné zdroje energie,“ žádal předseda lidovců s tím, že neklid na evropském trhu vyvolávají i těžkosti francouzských jaderných elektráren.

Juchelka nabídl odlišný pohled a volal po zavedení národní pomoci na prvním místě.

„Vidíme to v Polsku, kde si hrají s cenami potravin. Proto tam jezdí nakupovat i lidi z Ostravska, odkud já jsem, a pak teprve hledají nějaké celoevropské řešení. My to děláme naopak. Na národní úrovni se to jen tak hladí po povrchu. I proto se sešly desítky tisíc lidí na Václavském náměstí, aby řekly: vládo, něco dělejte,“ pravil Juchelka.

„To máte jako s pacientem. Když se někomu udělá špatně, tak přijede záchranka, poskytne člověku první pomoc a teprve potom se jede do nemocnice, kde mu pomáhají dál. Ta národní pomoc, to je jako ta záchranka a to v té nemocnici, to je celoevropské řešení,“ pokračoval Juchelka v předkládání svého pohledu na věc.

Jurečka oponoval, že je třeba najít celoevropské řešení, protože kdyby se začalo přijetím národního řešení, stálo by to stovky miliard korun ročně navíc. Na dluh. Na dluh, který by splácely naše děti.

Když se znovu dostal ke slovu Ivan Pilný, kritizoval evropský systém emisních povolenek.

„Ten plán s těmi emisními povolenkami je absolutní nesmysl. To mělo být postaveno tak, že pokud někdo produkuje emise, tak za to něco zaplatí. To nemělo být postaveno na nějaké spekulace,“ nechal se slyšet Pilný.

Poté nabídl pozitivní plán, jak pomoci lidem. Snížení spotřební daně u pohonných hmot je podle něj dobrým nápadem, protože to pocítí všichni, kdo jezdí autem.

A přidal slova kritiky.

Jurečka oponoval, že lidé jistě šetří i bez podobných pobídek, protože jim nic jiného nezbývá.

„Lidé šetří, ale vidíme, že to nestačí,“ ozval se Pilný.

Vládu kritizoval také za to, že je připravena státním úředníkům navyšovat platy o 10 procent. Pokud na to stát nemá, tak to z pohledu Ivana Pilného zkrátka a dobře nemá dělat.

„Jestli je takto něco neudržitelné, tak je to státní rozpočet,“ varoval důrazně Pilný, podle něhož je potřeba vysvětlit odborům, že je třeba „ekonomiku dostat do latě a nezvyšovat inflační tlaky. Já bych pochopil, kdyby ty inflační tlaky zvyšovala Babišova vláda, ale tato vláda by to dělat neměla,“ žádal důrazně Pilný.

Jurečka poté vysvětloval, že další pomoc lidem musí být adresná, Adresná v tom smyslu, že by se měla zvýšit rodičovská, pokud to půjde, tak i příspěvek na péči. Vedle toho by se měly zvýšit i normativy u příspěvků na bydlení.

Pokud jde o zvyšování platů státních úředníků, předseda KDU-ČSL varoval, že jde o navýšení o deset procent do tarifů a dotkne se to např. kuchařek na školách, které si podle Jurečky navýšení platů zaslouží. A musím říct, že to nebyla výhra vlády, ani výhra odborů. Ale zkuste říct těm lidem (kuchařkám), že jim nepřidáte ani po dvaceti měsících,“ vysvětloval Jurečka.

„To je zase plošné navyšování. Ať už někdo pracuje dobře, nebo špatně, tak mu prostě přidáte,“ zlobil se Pilný s tím, že místo podobných kroků je třeba dělat systémové věci, např. změnit služební zákon.

Juchelka se po chvíli znovu důrazně ozval.

„Já nerozumím, proč se pořád takhle čeká. Proč nepomůžete hned a razantně. Na 80 procent veřejnosti dopadají velké výdaje. Já se domnívám, že vy byste měli začít trochu přidávat na plynu,“ žádal poslanec ANO.

Celou debatu naleznete zde

Jurečka obratem vysvětloval, že seniorům se opakovaně valorizují důchody, k tomu kabinet připravil balíček půl miliardy na pomoc lidem s hendicepem a bude se zlepšovat i situace rodičů samoživitelů.

Ale Juchelku neuklidnil. Poslanec ANO konstatoval, že úřady práce stojí těsně před kolapsem.

„Úřady práce jsou skutečně před kolapsem. Důkazem toho je i vyhrožování stávkou. Ty úřady prostě jsou před kolapsem. Já už to jinak říct nemůžu, protože v průběhu několika měsíců přešlo na referenty neuvěřitelné množství práce, včetně vyplacení těch dávek pro uprchlíky,“ varoval Juchelka.

Jurečka ujišťoval diváky, že se bude pro svůj resort snažit získat další peníze na sociální péči a další věc, ale nechtěl říct dopředu, kolik bude žádat. Prý si to nejprve vyříká s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a teprve po uzavření dohody sdělí výsledky veřejnosti.

Pilný přistoupil k další kritice.

„Já tady nevidím ani náznak těch reforem. Vy místo toho připravujete další valorizační schémata pro zdravotnictví. Vy tam budete cpát peníze bez toho, abychom viděli alespoň náznak reforem. Já jsem ochoten vzít v potaz, že je tu vláda, která řeší ekonomické problémy, ale konečně je potřeba přijímat i ty reformy,“ zlobil se exministr financí.

Juchelka těsně před koncem ministra taktéž nešetřil.

„Pane Jurečko, vy máte spoustu krásných slov, ale vy vůbec nevíte, co se ve vašem resortu děje. Vy tady mluvíte o nějakých reformách, ale neřeknete nic konkrétního, pořád jen říkáte, to ještě uvidíme, o tom se ještě bude jednat,“ zlobil se poslanec ANO.

