Zlatý Husák! Babišovo pivo: Nové stížnosti. Lidé našli podraz

„Snížení nastupuje od 1. května 2020, je to snížení vybraných sazeb DPH zejména pro činnosti s vysokým podílem lidské práce, ale zejména, a to určitě potěší, a já vím, že je to potěší, protože s celou řadou jsem mluvila, hospodské, majitele restaurací... Snižujeme DPH na stravovací služby. My jsme je už snížili, když se zaváděla první vlna. To znamená 1. 12. 2016 – z 21 na 15 a pokračujeme na 10 procent. To znamená, že stravovací služby budou v deseti procentech. Tím podporujeme naše restaurace, naše hospody a podporujeme tím venkov,“ uvedla ke změnám v uplynulých dnech ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

„Součástí stravovací služby, jsme se rozhodli, snížit DPH i na točené pivo, což můžeme podle směrnice a podle evropských předpisů udělat pouze tehdy, pokud je to součástí stravovací služby. Pokud si to točené pivo dáte k řízku v restauraci, kde máte obsluhu, kde máte zázemí, kde si k tomu můžete sednout. Tehdy jedině můžete alkohol, a my jsme se rozhodli, že to uděláme u točeného piva, snížit na 10 procent. Takže je jednoduchý limit. Prostě na pivo budou jenom dvě sazby. Buď si ho dáte někde venku, nebo si ho koupíte v obchodě, pak tam máte 21 procent. Nebo si ho dáte jako součást stravovací služby v tom zázemí, které je jasně definované, v té restauraci, v té hospůdce, a pak tam bude procent deset. Takže já si myslím, že to je na pochvalu a že budou mít naši majitelé restaurací a hospod radost, než taková kampaň, která se kolem strhla. Takže jenom na vysvětlenou,“ zdůraznila Schillerová.

„Nově se navíc do kategorie jídlo přesune točené pivo,“ vysvětluje záměry ministryně financí pro deník MFD. „Cajk, nevím, co furt máte. Hlad je převlečená žízeň,“ okomentoval celou věc také moderátor České televize Marek Wollner.

„Chlapi, nelejte to pivo z okna, já pak nevím, jak to mám účtovat!!!“ Twitterový vtípek dobře nasvěcuje situaci, kdy bude platit jiná daňová sazba, pokud si člověk dá točené pivo u stolu a když si to samé pivo odnese ven. Prostě zmatek. Ministryně Schillerová má pravdu, že dle evropských pravidel se dá pivo zařadit do nižší sazby, jen když je součástí stravovací služby. Jenže když si uvědomíme, že značná část návštěvníků českých restaurací se v nich ‚stravuje‘ jen pivem, a to v objemech jinde nevídaných, spatříme esenciální švejkovinu celé daňové operace: ošulit pravidla a zamotat hospodským hlavu, jen aby lid země promořené alkoholem mohl ještě víc popíjet. Gratulujeme!“ poznamenal komentátor Petr Honzejk.

Na ceny piva zareagoval také Michal Bláha z platformy Hlídač státu. Ten si vzal na paškál slova samotného premiéra Andreje Babiše. „Vrcholná demagogie a populismus předního českého miliardáře (a premiéra). Po několika měsících keců, že pivo nezlevní, protože snížení DPH je odpustek hospodským za EET, má tu drzost předhodit stejným hospodským, že by tedy zlevnit mohli,“ napsal Bláha.

Své pak napsal také bloger a spisovatel Ladislav Větvička, a to svým typickým nářečím. „Neni to tak davno, co sliboval stankařům, že jim zlevní DPH na pivo. A hle, je to tady! Z 21 % to šlo na 10%. Škoda jen, že se to pravě tých stankařů netyka. Ale třeba si toho nevšimnou a finančák jim pak napaří pěkne pokuty. A možná pravě proto se to všecko robí, aby se tym idiotům dole ukazalo, že tu nesů od teho, aby si vyskakovali. Su tu od toho, aby platili pokuty a studovali předpisy, kery jim vrchnost nařizuje. Zlaty Husák. Sice mluvil tež blbě, ale na pivo nesahal,“ napsal Větvička.

