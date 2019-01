Zločinci a lotři. Jde i o George Bushe. Na vlnách rozhlasu zněla nevídaná slova o migrantech v Evropě

V sobotních Hovorech na ČRo Plus byl hostem tentokrát politolog Jan Eichler, který přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE. A s ním bylo jasné i téma, o kterém se hovořilo. Francie, zatížená z minulosti koloniálním dědictvím a současně útoky teroristů. Popsal situaci a politiku, která vedla k tomu, že nyní je ve Francii 6 až 8 milionů Alžířanů či lidí s tímto původem. A doufá, že nedojde k útokům zde v ČR. „Záminky by mohly být lecjaké, včetně nedomyšlených výroků některých našich vrcholových politiků, které ztotožňují islám a terorismus,“ tvrdí.

V pořadu se mimo jiné věnovali i migrační politice. Moderátor Petr Žantovský na úvod konstatoval, že Francie byla na začátku 60. let první evropskou zemí, která zahájila něco, co by se dalo nazvat migrační politikou. Souviselo to s končící alžírskou válkou a s vládou prezidenta Charlese de Gaulla. „Zdrojem této politiky byl zmiňovaný prezident de Gaulle, který otevřel dveře Alžířanům v představě, že se asimilují, že budou normálně ekonomicky aktivní a že se z nich stanou Francouzi, pouze jiné denominace nebo barvy pleti. Tahleta myšlenka zcela zjevně nedopadla nejlépe. V té druhé, třetí generaci jsou ti potomci původních Alžířanů mnohem fundamentalističtější, mnohem více odtržení od té společenské reality a vytvářejí různé enklávy, mnohem víc se vrací ten islámský duch. Čím to je?“ ptal se obsáhle moderátor Eichlera, který je také odborníkem na terorismus.

Doplnil, že takoví lidé neznají pořádně ani islám, ale nechají se zradikalizovat a zfanatizovat a pak se mstí společnosti, v níž se narodili a která jim podle Eichlera dala šanci se integrovat, kterou nevyužili. Rozdíl mezi první generací a dalšími pak připisuje tomu, že další generace už nemá srovnání s tím, jak se žilo v Alžírsku. A také se podle něj vytratila úcta ke starším.

Žantovský pak nadhodil téma globalizace. Eichler souhlasil, že to nepochybně s terorismem souvisí a zmínil různé fatwy a džihádistickou doktrínu z roku 2004, tedy výzvu proti „prohnilému, dekandentnímu, parazitickému Západu“. Prý se částečně inspirovali Bushovou doktrínou preventivních úderů a vyzývají k preventivním teroristickým útokům. Teroristé dle jeho slov útočí v okamžicích, které jsou pro stát důležité, a na tzv. měkké cíle. „Proto ne náhodou bestiální vražda katolického kněze na svátek svaté Anny, což byla babička Ježíše Krista, kamionový útok 14. července 2016, což je státní svátek, nebo nyní podlé vraždění Francouzů ve Štrasburku na předvánočních trzích. Vědí dobře, jak důležité jsou pro nás vánoční svátky,“ přidal příklady Jan Eichler.

Jako selhání Západu vidí dvě „nedomyšlené“ války, válku v Afghanistánu a hlavně v Iráku. „Do které se šlo s vylhanými důkazy, s vylhanými argumenty, pro které se nikdy nenašlo potvrzení,“ doplnil Eichler a dodal, že pak následovalo zhroucení Iráku a nástup Islámského státu na části jeho území. A to podle Eichlera dalo záminku pro útoky na Spojené státy i v Evropě.

A na závěr politolog a expert na terorismus vyslovil přání: „Byl bych rád, kdybych mohl říci, že další útoky už nebudou, ale mám veliký strach, že ty teroristické útoky budou pokračovat. Já ostatně za teror označuji i zabíjení českých vojáků v Afghánistánu, takže tragickou zkušenost už s těmi teroristy máme, a jenom se modleme, aby nedošlo k teroristickým útokům na tzv. civilní cíle, na měkké cíle. Záminky by mohly být lecjaké, včetně nedomyšlených výroků některých našich vrcholových politiků, které ztotožňují islám a terorismus. Nebo výroků, že Palestinci by měli být přestěhováni do Saúdské Arábie. Urážlivých výroků na adresu muslimů, na adresu jejich víry. Toto všechno by mohly být záminky. Jenom se modleme, aby k ničemu takovému nedošlo a aby autoři těchto dráždivých výroků dostali rozum a smysl pro zodpovědnost za národ, v jehož čele stojí.“

autor: kas