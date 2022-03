Zm*di, shořte v pekle. Rusové pod palbou po zničení porodnice

Po dalším ruském úderu na město Ochtyrka zemřel mimo jiné třináctiletý chlapec a dvě ženy. Ukrajinská armáda se ale dál hrdinně brání ruským agresorům. Ruská armáda zaútočila dokonce i na porodnici v obleženém Mariupolu. Američtí analytici odhadují, že na Ukrajině zemřelo 6 tisíc ruských vojáků. Americký diplomat James Jeffrey, který zastupoval americkou koalici porot tzv. Islámskému státu, přišel s plánem, jak chránit ukrajinské civilisty. Do svého plánu by zapojil vojáky OSN a Spojených států.

Od 24. února 2022, ode dne, kdy ruský prezident Vladimir Putin nařídil spustit úder na svobodnou Ukrajinu, uběhlo 15 dní. Ruští agresoři již třetí týden nejen ničí ukrajinskou vojenskou techniku, ale také vraždí ukrajinské ženy a děti. Svět obletěly obrázky a videa z hořící porodnice v Mariupolu. Ukrajinci se po celou dobu ruským agresorům hrdinně brání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil bombardování porodnice a dětské nemocnice v Mariupolu za ruský válečný zločin.

„Co je to za zemi ta Ruská federace, která se bojí nemocnic a porodnic a ničí je?“ zeptal se prezident Zelenskyj v jednom ze svých videí na sociální síti Facebook. „Co to bylo? Byla to ‚denacifikace‘ nemocnice? Tohle už přesahuje všechna zvěrstva. Všechno, co provádějí útočníci v Mariupolu, už přesahuje všechna zvěrstva. Dnes musíme všichni společně odsoudit tento válečný zločin Ruska, který odráží všechno zlo, které útočníci přinesli do naší země,“ pokračoval Zelenskyj. Útok na porodnici dále nazývá „konečným důkazem... že probíhá genocida Ukrajinců“.

Zdůraznil, že o tomto zločinu teď ví celý svět. Vědí o něm i Evropané. Nemohou tedy říkat, že o tomto zvěrstvu nic nevěděli. Vědí o nich a musí tedy proti Rusku ještě přitvrdit. I v oblasti sankcí. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

Na vystoupení ukrajinského prezidenta Zelenského upozornila britská BBC.

Kancelář prezidenta Zelenského uvedla do provozu internetové stránky, kde se budou shromažďovat informace o ruských válečných zločinech na území Ukrajiny.

Napadení dětské nemocnice a porodnice ruskými vojáky vyvolalo reakce i v Česku. Novinářka Zuzana Vlasatá okupační agresory nešetřila.

„Vybombardovat porodnici a dětskou nemocnici v 21. století není omyl, ale chladnokrevný kalkul, jehož účel je stejný, jako když ISIS zveřejnil video s upálením jordánského pilota. ... Z jako zločinci, zmrdi, zabijáci. Škoda že hovno nezačíná na Z. Protože jenom úplný hovno je schopný bombardovat porodnici. Shořte.“ uvedla.

Novinářka Kateřina Etrychová uveřejnila fotografie dětí, které doposud zemřely kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. Vypůjčila si fotografie těchto dětí z instagramu první dámy Ukrajiny Oleny Zelenské. „První dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, zveřejňuje na svém IG fotografie ukrajinských dětí zabitých ve válce,“ napsala novinářka.

První dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, zveřejňuje na svém IG fotografie ukrajinských dětí zabitých ve válce.????



?? Alice, 7 let

?? Cyril, 18 měsíců

?? Polina

?? Arsenij, 14 let

?? Sofie, 6 let



Za tohle někdo shoří v pekle.#WeStandWithUkraine ???? pic.twitter.com/2OyYp2AP9j — Katka Etrychova (@KatkaEtrychova) March 6, 2022

„Víte, jak vždycky říkám, že pro lidi, co páchají obzvlášť odporné zločiny, je v pekle zvláštní místo. Tak pro ty, kteří vybombardují porodnici, už ani v tom pekle místo není,“ pokračovala.

„Jen si to zkuste představit. Rusko dnes shodilo tisícikilogramovou bombu v centru Mariupolu. Na místě mezi nemocnicí a porodním centrem. Jen proto, že může,“ napsal k tomu ukrajinský novinář serveru Kiyv Independent Ilija Ponomarenko.

„Mariupol, budova místní technické univerzity. Město mých studentských let. Tohle je Evropa, rok 2022,“ napsal k dalšímu uveřejněnému videu.

Mariupol, the local technical university building.

The city of my years as a student.

This is Europe, the year is 2022. pic.twitter.com/TFJj8qWkbh — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) March 9, 2022

Z útoku na porodnici kolují na sociálních sítích i další videa.

Mariupol. Přímý letecký útok na... porodnici. Zvěrstvo. pic.twitter.com/z2czkGADDQ — Roman M (@Fbeyeee) March 9, 2022

Mariupol. Ukrajina.

Dětská nemocnice po útoku RU okupantů. pic.twitter.com/wculjlbUxM — Nikola Repin (@nikorepi) March 9, 2022

V noci na čtvrtek došlo také k dalšímu úderu na město Ochtyrka na severu Ukrajiny, úřady oznámily, že při tomto útoku zemřel třináctiletý chlapec a dvě ženy. Ruská armáda informace nekomentovala.

Americký diplomat James Jeffrey, který zastupoval americkou koalici porot tzv. Islámskému státu, vyzval OSN a Spojené státy, aby poslaly na Ukrajinu své vojáky a postaraly se o vytvoření humanitárních zón pro civilisty, kde by se neválčilo. Hlídaly by to právě jednotky OSN a USA, ale ostatní jednotky NATO by se podle Jeffreyho zapojit nesměly. Jeffrey dochází k závěru, že plán pravděpodobně nepomůže Ukrajině vyhrát válku, ale snažil by se upřít Rusku úplné vítězství.

Další informace naleznete zde

Mezitím ministři zahraničí Ruska a Ukrajiny zamířili do Turecka, aby společně hledali cestu, jak z této války vyjít ven. Otázkou zůstává, zda se vůbec dokážou na něčem shodnout.

Představitelé Bílého domu varovali, že Rusko je čím dál zoufalejší a mohlo by se v nadcházejících dnech uchýlit k útokům chemickými zbraněmi proti civilistům. Američtí analytici odhadují, že na Ukrajině dosud zahynulo 5 až 6 tisíc ruských vojáků. Ukrajinci tvrdí, že v bojích o Ukrajinu zemřelo už na 12 tisíc ruských okupantů a Ruská federace přiznává pouze ztráty v řádu stovek mužů.

Ukrajinská vláda vyzývá zahraniční firmy, aby přestaly podnikat v Rusku. „Každý rubl zaplacený na daních Rusku se promění ve smrt a slzy ukrajinských dětí,“ stojí v prohlášení uveřejněném na facebooku.

