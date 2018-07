Změna na vysokém místě? Jedná se o Zemana

Možná se chystá změna na státním zastupitelství. Současné personální obsazení státního zastupitelství je prý trnem v oku některým lidem v ANO, ale i na Hradě. Výměna by se mohla týkat postu nejvyššího státního zástupce, který v současnosti zastává Pavel Zeman. Jeho nástupcem by údajně mohl být Pavel Komár, náměstek Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Jakou roli má v případu nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá? O celé věci informuje server Česká justice.

„V hnutí ANO je nemalá část politiků, hlavně mezi poslanci, kteří jsou přesvědčeni minimálně o rezervách v práci státního zastupitelství. Ukázalo se to při debatě o vydání poslanců krátce po posledních volbách. Zvláště v případě poslanců Pavla Růžičky (ANO) a Bohuslava Svobody (ODS), kteří se do problémů se zákonem dostali jako komunální politici, byla kritika práce státního zastupitelství velmi otevřená,“ píše server Česká justice. Premiér Andrej Babiš pak při výběru ministryně spravedlnosti mimo jiné uvedl, že jedním z pozitiv Taťány Malé je to, že nemá žádné vazby na justiční kruhy.

Výkony státního zastupitelství se nepozdávají ani Hradu a jeho okolí. Problematické bylo podle České justice vyšetřování kauzy podivného výběrového řízení na zakázku Lesní správy Lány. Tuto věc šetřilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Došlo tehdy až ke konfliktu Zeman vs. Zeman, tedy ke sporu mezi prezidentem Milošem Zemanem a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Miloš Zeman pozval Pavla Zemana ke společné schůzce, Pavel Zeman ale schůzku odmítl, neboť se údajně obával případných zásahů do vyšetřování případu. Miloš Zeman, potažmo Hrad, reagoval tak, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebyl pozván na předávání státních vyznamenání při příležitosti 28. října.

A možný nástupce Pavla Zemana na postu nejvyššího státního zástupce? Podle kolegů z profese je Pavel Komár odborně na výši. „Je považován, spolu s šéfem Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ Petrem Šeredou, za hlavní mozek olomouckého Vrchního státního zastupitelství,“ píše se na serveru Česká justice. Je také jedním z hlavních odpůrců nového zákona o státním zastupitelství, čímž se dostává do názorového střetu s Lenkou Bradáčovou, šéfkou pražského Vrchního státního zastupitelství.

„V případě prosazení tohoto zákona by došlo k zániku obou vrchních státních zastupitelství, přičemž je v soustavě veřejným tajemstvím, že se s týmem Ivo Ištvana na vyšší posty než na úrovni krajských státních zastupitelství, nepočítá. Na rozdíl od týmu Lenky Bradáčové, který by i s ní naopak přešel na nově zřízené speciální státní zastupitelství,“ vysvětluje server Česká justice.

Pavel Zeman a Pavel Komár spolu také nevycházejí zrovna nejlépe. Minulý rok čelil Komár kárné žalobě, kterou na něj podal právě Zeman. Mělo jít o Komárův údajný prohřešek, kdy měl v televizi prozradit vyšetřovací kroky ve věci výpovědi policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho.

