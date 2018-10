Zmrdi? Vyjádřil se Andrej Babiš

Babiš Petříčka uvítal v úřadu a zdůraznil, že Česká republika má čitelnou a aktivní zahraniční politiku, kterou rámuje to, že jsme členy EU a NATO. O směřování zahraniční politiky chce premiér hovořit i s prezidentem Zemanem. „My máme jasné názory na fungování EU. My si myslíme, že EU potřebuje reformu, že Brexit není dobře a že se musíme vrátit ke kořenům EU,“ zdůraznil Babiš.

Musíme se podle něj starat i o ochranu hranic EU. Premiér zopakoval, že evropské hranice musíme chránit na moři. S nelegální migrací se podle něj daří bojovat, ale lze být ještě efektivnější. Je jasné, že projekt Evropské unie je skvělý, máme mír, ale musíme se vrátit k té podstatě. Nemáme dokončený vnitřní trh,“ upozornil Babiš s tím, že se hodlá zasazovat o méně byrokracie a více efektivity v EU.

Při uvedení do úřadu premiérem Babišem Petříček prozradil, že hodlá rozvíjet aktivity v Africe, kde vidí příležitosti pro Českou republiku. Stejně tak hodlá hájit lidská práva. Obhajobu lidských práv považuje za jednu z klíčových věcí. Stejně tak je pro něj důležité rozvíjet vztahy s našimi sousedy. Proto se už teď chystá na zahraniční cestu a to do Německa. Ta proběhne v pátek.

Vladimír Keblůšek z České televize se Petříčka zeptal, jestli už Poche skončil na ministerstvu a jestli počítá s tím, že bude mít Pocheho ve své poradním týmu. „Jak jsem opakovaně deklaroval, jedním z prvních krků které provedu, bude zrušení pozice politického tajemníka. Já v tuto chvíli sestavuji expertní tým a s panem Pochem ještě budu hovořit. On má s ministerstvem zahraničí uzavřenou dohodu, která je velmi rychle vypověditelná,“ uvedl Petříček.

Babiš na žádost novinářů reagoval na pondělní vystoupení prezidenta Zemana v Českém rozhlase, kde Zeman použil slovo „zm*di“. Co si o tom myslí? „Co se týká projevů pana prezidenta, tak já samozřejmě chápu, že když slyší jména Kožený nebo Bakala, který zničil ten kraj a připravil lidi o 43 tisíc bytů, že ho napadají různá slova. Ale slova, která nakonec použil, jsou samozřejmě nevhodná,“ uvedl Babiš.

