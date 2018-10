Známá irská zpěvačka se stala muslimkou. Je pyšná, od teď se jmenuje Šuhadá

Irská zpěvačka Sinéad O´Connor oznámila, že konvertovala k islámu. Na svém twitterovém účtu uvedla, že přijala arabské jméno Šuhadá. „Jsem pyšná na to, že jsem se stala muslimkou,“ sdělila na svém twitterovém účtu svým fanouškům oděna v muslimském šátku zvaném hidžáb.

Zpěvačka poděkovala ostatním muslimům za jejich podporu a zároveň zveřejnila video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. V jiném zveřejněném videu zase odříkává s podporou jednoho irského imáma šahádu, vyznání víry.

Sinéad O´Connorová si již v minulém roce nechala změnit jméno na Magda Davittová. Nyní napsala, že přijala jméno Šuhadá. Není to však poprvé, co veřejně mluví o náboženství. Už v 1992 vzbudila značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží.

Koncem 90. let se také nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, to ale římskokatolická církev neuznala. Rozhodnutí konvertovat k islámu zpěvačka, kterou nejvíce proslavil hit Nothing Compares 2 U z roku 1990, považuje za „přirozené zakončení cesty každého inteligentního teologa“. Studium všech svatých textů podle jejích slov vede k islámu.

autor: nab