Známý marketingový expert: Ty názvy Halíkových knížek? „Co je bez chvění, není pevné.“ No ty vole, co si o tom má myslet člověk z Valašského Meziříčí!

reklama

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7966 lidí



Později si však nechal vytvořit výzkum, že kterého vzešlo, že spíše nežli digitalizaci lidé chtějí „hnát politiky k zodpovědnosti“. „Pane bože, potom, co tady proběhly Věci veřejné a Úsvit Tomia Okamury, tady velká část populace má hlavní problém, že jsou tady nějaký zlí politici a zlí úředníci, co někde kradou a vyvádějí peníze,“ komentuje změnu na strategii „Pusťte nás na ně“.



Rozdíl mezi jinými preferencemi lidí z Prahy a malých měst má být podle Horáka důvod, proč „jde ČSSD do prdele“. „Hamáček může, vole, v červený mikině tam dělat supr věci, je docela fajn kluk, ale všichni mají zkušenosti s těma místníma primátorama a zastupiteli na malých městech a vidí, jak to tam hrabou sacím bagrem všechno, to je klíčový,“ řekl. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Furt do něčeho vrtaj, co už nám leze na nervy, protože už toho máme dost, ale bylo to správný,“ zhodnotil pokračování ve strategii Pirátů. Ti předtím měli vystupovat především se snahou o zrušení poplatků Ochrannému svazu autorskému (OSA) a kladli důraz na legalizaci marihuany. „Ta část lidí, který volí tu trávu, tak jim je to u prdele komplet, takže ti ani k volbám nepůjdou, protože těm je to jedno,“ podotkl, proč bylo nutné tuto otázku vyřadit z kampaně.



Během spolupráce, kterou si jinak pochvaluje, však zažil i dosti kuriózní momenty. „Nějaká jejich členka mi tam furt vykládala o tom, jak stromy spolu komunikují kořínkama, žena z toho byla celá nešťastná, říkala: ‚Kde to seš?‘, jsou tam i takoví lidé…“



Sám se řadí mezi zástupce takzvané pražské kavárny. Jmenoval i další členy, které do ní podle něho patří. Došlo na jméno fotografa Tomáše Třeštíka, výtvarníka a satirika Tomáše Břínka a kněze Tomáše Halíka. „Ten taky furt o něčem mudruje strašně složitě, určitě je to zajímavý člověk, ale ty názvy knížek jako ‚Co je bez chvění, není pevné‘, no ty vole, co si o tom myslí nějaký člověk třeba z Valašského Meziříčí,“ dodal k Halíkovi. Fotogalerie: - Piráti za legalizaci konopí

Zhodnotil i slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. To, že si lidé na Slovensku volí do prezidentské funkce někoho, kdo má určitou spojitost s pomáháním ostatním, hodnotí jakožto velice správné rozhodnutí. Prezidenta Miloše Zemana, byť není jeho příznivce, cení, že je umělec. Ocenil například Zemanovo vystoupení, kdy došlo k zapálení rudých trenýrek.



Celý rozhovor s Jakubem Horákem můžete zhlédnout zde:



Psali jsme: „Se po*rali, d*menti.“ Kus Prahy zavřen. Piráty a spol. Vyvalily se žluč i informace Nadává kavárna i ti druzí. Start Prima CNN rozbil naštvaný Tvrdík a Romové. Raději nečíst „Šílené“ VIDEO. Stvořila ho ČT. Co by na to řekl Xaver? Je zle. Kvůli chatařům. Úder Hamáčkovi od někoho, kdo ho zná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.