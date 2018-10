Znechucená Miroslava Němcová: Dovedete si představit T. G. Masaryka, že by říkal podobná slova jako dnešní prezident?

Důvody zveřejnila hned úvodem pořadu. Kromě zahraniční politiky a postojů prezidenta Zemana uvedla Němcová i solidární motiv, když nebyli pozváni všichni zákonodárci. „Tím, že někteří nejsou pozváni, jsou jejich voliči postaveni do řady druhořadých občanů, a to je moc špatně,“ poznamenala Němcová. Samotnou ji překvapil počet lidí, kteří se akce nezúčastní – ze zákonodárného sboru. Němcová mimo jiné také zaslala otevřený dopis prezidentu Zemanovi, v němž zdůvodnila, proč na Hrad nepůjde.

„Vím, jak slavnostní a mimořádný okamžik to je, když do toho prostoru Pražského hradu vstoupíte. Ta atmosféra vás pohltí a obejme. Spousta lidí to takhle cítí, že umí překonat, že jim vadí v mnoha aspektech ten výkon funkce pana prezidenta. Nikoho bych nesoudila, zda tam jde, nebo nejde, to si myslím, že není takhle možné brát,“ poznamenala Němcová.

„Nikdo z nás si neumí představit Tomáše Garrigua Masaryka, jak sedí u tohoto mikrofonu a říká podobná slova jako Miloš Zeman,“ sdělila pak Němcová také k současné hlavě státu.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Letošní rok, který je osmičkový, tak vyvolal určitou diskuzi. Společnost toto téma přijala a celým rokem nás provází. Ať už to byla připomínka let 1948, 1938 a 1968. Osmdesátý osmý rok se překlopil v rok 89., takže určitě to téma výročí, cítím to kolem sebe, tady je,“ zmínila Němcová.

Následně Miroslava Němcová hovořila o parlamentních sporech, které bere jako pole k tomu určené. „Tam se mají názory vyříkat, to k tomu patří,“ prohlásila. Své pak řekla i k poslanci ODS Václavu Klausovi mladšímu, jenž často vystupuje s odlišnými názory, než má ODS. „Jestliže říká něco Václav Klaus mladší, tak je to jeho názor, ale rozhodně to není vzkaz občanům od Občanské demokratické strany,“ podotkla.

Závěrem se pak Němcová vyjádřila k tomu, proč se rozhodla nekandidovat na post prezidentky. „Nelituji toho,“ uvedla Němcová, jež v tu dobu upřednostnila post předsedkyně Poslanecké sněmovny. A co v současné době? „Odmítám se zabývat touto otázkou. Nikdo zodpovědný neví, co s ním bude za čtyři roky,“ řekla rázně Němcová. „V žádném případě se nezavazuji k něčemu, co nevím, jestli budu moci splnit,“ uzavřela Němcová, pro kterou je motivací pro práci ve Sněmovně vždy úspěšné projití volbami. Politika ji podle jejích slov stále velmi baví.

