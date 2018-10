Sehnalová (ČSSD): Znečištění plasty se dostalo na neúnosnou míru

Více než 70 % odpadů v mořích dnes tvoří vyhozené plastové výrobky na jedno použití, které jsou také hlavním zdrojem makroplastů v přírodě. Poslanci Evropského parlamentu proto odhlasovali návrh nové právní úpravy, která by měla v EU od roku 2021 omezit jejich používání.

Celosvětové znečištění plasty se dostalo na neúnosnou míru, proto Evropský parlament podpořil text nové směrnice navržené Evropskou komisí. Směrnice omezuje používání některých výrobků z plastů na jedno použití, které jsou nahraditelné jinými způsoby nebo jejichž používání není nezbytně nutné," uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Jednorázových plastů používáme stále více, statistiky hovoří o 8 milionech tun odpadu, které se každý rok dostanou do oceánů. Podle jednoho z odhadů by tímto tempem mohlo v roce 2050 plavat v mořích víc plastu než ryb. Návrh tedy kromě seznamu výrobků, které by se měly od roku 2021 přestat používat, požaduje, aby podniky a průmysl přispěly na náklady na čištění přírody od plastů na jedno použití. Vyzývá také k přijetí opatření na zvyšování povědomí a lepší informování občanů.

„Cílem odhlasovaného návrhu není a priori omezovat spotřebitele, ale nabídnout jim alternativy, jako například opakované použití plastových lahví na vodu nebo systém zálohovatelných plastových lahví, a snížit závislost na jednorázových plastech,“ vysvětlila Sehnalová.

Přibližně jen pět procent plastových obalů se znovu využije, zbytek se vyhodí.

Plasty v oceánech samozřejmě nejsou problémem jen kvůli znečištěným plážím, ale hlavně kvůli ničivému vlivu na mořské živočichy, kteří se do větších kusů odpadu zamotávají a ty menší si pletou s potravou. Požití plastů je může přímo zabít nebo tím mohou do svého těla vstřebat toxické chemické látky. Plasty a s nimi spojené chemikálie tak nakonec konzumují i lidé.

„To, že nemáme moře neznamená, že svým odpadem ke znečištění moří nepřispíváme a že znečištění nemá negativní dopady i na nás. I tady bychom se měli spolupodílet na řešení tohoto celosvětového problému a netvářit se, že to není náš problém,“ uvedla po hlasování Olga Sehnalová.

