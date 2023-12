Zoufalý Biden, zoufalý Zelenskyj. Hodiny tikají. Zákulisí bez obalu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je dle informací BBC zoufalý a americký prezident Joe Biden spolu s ním. Hodiny tikají, americké peníze přidělené Ukrajině vysychají a Kongres USA další pomoc blokuje. Zelenskyj se snažil zapůsobit při své návštěvě USA, ale narazil. „Obdivuji ho, ale vůbec nezměnil můj názor na to, co musíme udělat,“ řekl BBC republikánský senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny. Právě se snižující se pomocí Západu Ukrajině prý Rusové kalkulují.

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Washingtonu žádá o další finanční a materiální pomoc pro svou zemi; američtí zpravodajové hlásí, že cílem ruských operací teď bude především odradit západní partnery od posílání další pomoci Ukrajině. Z vojenského hlediska Rusové během podzimu 2023 dosáhli jen minimálních zisků, ale ztráty utrpěli značné.

„Americká zpravodajská komunita údajně sdílela odtajněné zpravodajské hodnocení s Kongresem 12. prosince, kde americké zpravodajské služby vyhodnotily, že ruské útočné operace na východní Ukrajině mají za cíl oslabit západní podporu Ukrajině, ale vedly pouze k těžkým ruským ztrátám a žádným operačně významným ruským ziskům na bojišti. Toto hodnocení vysokých ruských ztrát a nedostatku operačně významných ruských zisků je v souladu s hodnocením ISW. Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA Andrienne Watson údajně uvedla, že ruské síly utrpěly více než 13 000 obětí a ztratily 220 bojových vozidel podél osy Avdijivka-Novopavlivka (směr Avdijivka přes západní Doněckou oblast) od zahájení útočných operací v říjnu 2023,“ uvedl washingtonský Institut pro studium války (ISW).

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8525 lidí

Institut v této souvislosti připomněl, že na západě se skutečně stále častěji debatuje o tom, zda má posílání další pomoci Ukrajině smysl a ISW upozornil, že ruské informační operace tyto debaty přiživují. Zvláště v situaci, kdy ukrajinská letní protiofenziva neuspěla tak, jak by si představovali sami Ukrajinci nebo jejich partneři. „Ruské vojenské úsilí o převzetí iniciativy by mohlo podnítit další západní debaty o pomoci Ukrajině,“ doplnil ISW.

Zpravodajci podle ISW také tvrdí, že Rusové ztratili hodně sil z armády, která existovala před 24. únorem 2022, před zahájením ruské agrese proti Ukrajině.

„Ruské síly do 24. února 2022 ztratily 87 procent z celkového počtu svých předválečných aktivních pozemních jednotek a dvě třetiny tanků ve svém inventáři. Odtajněné zpravodajské hodnocení údajně uvádělo, že ruské síly ztratily 315 000 příslušníků z 360 000 příslušníků, 2200 z 3500 tanků a 4400 z 13 600 bojových vozidel pěchoty a obrněného personálu,“ upozornil institut s tím, že Rusům se tyto ztráty daří doplňovat.

Informace zpravodajců pronikly na veřejnost v době, kdy na svou třetí návštěvu dorazil do USA Volodymyr Zelenskyj, a ten je prý spolu s americkým prezidentem Joem Bidenem zoufalý. Nedaří se jim totiž zlomit odpor opozičních republikánů k poslání další pomoci do země napadené Ruskem.

Fotogalerie: - Adventní trhy v Č. Budějovicích

Zoufalství Bidena a Zelenského

„Třetí návštěva Volodymyra Zelenského ve Washingtonu v úterý byla zabarvena zoufalstvím. Bylo to poslední úsilí získat novou vojenskou pomoc od Kongresu, než aktuálně schválená částka vyschne. Ukrajinský prezident je zoufalý, protože osud jeho národa může viset na vlásku. Jeho americký protějšek Joe Biden je zoufalý, protože ukrajinskou válku považuje za klíčové bojiště světového konfliktu mezi demokraciemi a autokratickými režimy,“ napsala k tématu BBC.

Předseda Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu, Mike Johnson po jednání se Zelenským ani neuspořádal společnou tiskovou konferenci.

A zdá se, že Zelenskyj narazil i v Senátu. „Obdivuji ho, ale vůbec nezměnil můj názor na to, co musíme udělat,“ řekl BBC republikánský senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny, dlouho považovaný za zahraničněpolitického jestřába. „Vím, co se musí stát, abychom dosáhli dohody. Chci zabezpečit naši hranici.“

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32906 lidí

Prezident Biden tiskovou konferenci se Zelenským po boku uspořádal, prohlásil, že budoucnost Ukrajiny leží podle jeho názoru v NATO.

„V budoucnosti Ukrajiny je bezpochyby NATO, jen se musíme postarat o to, aby vyhrála válku,“ prohlásil Bden. Na jeho slova upozornil server Ukrajinská pravda. Biden dal na tiskové konferenci najevo, že boj na Ukrajině považuje za opravdu zásadní, a to dokonce natolik zásadní, že je ochoten s republikány dospět ke kompromisu v otázce ochrany jižních hranic USA, protože případné vítězství ruského prezidenta Vladimir Putina by představovalo opravdu velký problém.

Vedle klasických útoků, při nichž rakety střídají drony, případně dělostřelecké granáty, prý Rusové provádějí i kybernetické útoky a podle analytiků ISW se jim podařilo nabourat např. pouliční osvětlení ve Lvově a systémy varování před nálety ve městě Sumy.

Ale Ukrajinci měli Rusům oplatit stejnou mincí, když provedli úspěšnou kybernetickou operaci proti ruské federální daňové službě (FNS). Zástupci FNS to však popřeli. „Ruský opoziční server Medúza poznamenal, že FNS údajně informovala ruský kanál Telegram, že uživatelé mohou mít problémy s přístupem k jeho on-line službám, ale že FNS odmítla vysvětlit důvody problémů,“ citoval k tématu institut další zdroj.

Psali jsme: Zaorálek: Pokud Ukrajina vstoupí do EU, Francie z ní vystoupí. Řekněte lidem pravdu Další nákup. Strnadova CSG hlásí posun v USA, pomůže to prý vztahům Ukončit válku na Ukrajině. Hned, chtějí v EU. Orbán předložil výzkum Ukrajina v EU? Pro ČR životně nutné, vysvětlil v ČT lidovec Benešík. Problémy s korupcí má, ale to my taky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.