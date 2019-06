Zpět k Baťovi, vyzývá zastupitel Dvouletý poté, co padl Čunkův plán s krajskou nemocnicí

Zastupitel Zlínského kraje zvolený za Stranu soukromníků ČR Michal Dvouletý se pustil do hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Poté, co neprošel Čunkův plán na výstavbu nové krajské nemocnice za 8 miliard, je podle Dvouletého třeba vrátit se nohama na zem.

„Od začátku říkám, že si hejtman Jiří Čunek vymyslel krásnou, ale zcela nereálnou pohádku o nové nemocnici ve Zlíně-Malenovicích. Bez toho, aniž by byla na stole jasná koncepce zdravotnictví, začal místo modernizace současné Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) bezhlavě prosazovat svůj nový špitál, který měl podle něj vyřešit všechny problémy zdravotnictví ve Zlínském kraji,“ zahájil Dvouletý ostře svůj komentář k Čunkovu nápadu ve slováckém týdeníku Dobrý den s Kurýrem.

Čunek podle Dvouletého nechtěl naslouchat opozici ani expertům, prý bagatelizoval jejich stanoviska a než by je vnímal jako partnery, prý na ně vyvíjel mediální nátlak. A vymstilo se mu to. Podle Dvouletého se měl Čunek zabývat i možností modernizovat současnou Krajskou nemocnici Tomáše Bati a ne jen tvrdit, že to bude moc drahé a nevyplatí se to. Některé posudky podle Dvouletého ukazují, že to nemusí být pravda.

Zastupitel připomněl, že kvalitní nemocnice není jen o budově, ale také o kvalitních lékařích a sestrách. Tyto doktory a sestry budeme potřebovat tím víc, čím víc bude naše populace stárnout. Dlouhý má za to, že je třeba vypracovat novou krajskou koncepci zdravotnictví, která stárnutí populace zahrne.

„A co tedy navrhujeme? Kromě vypracování koncepce zdravotnictví je nezbytné zpracovat investiční záměr modernizace KNTB v současném areálu a pustit se co nejdříve do práce na jeho realizaci. Je třeba opustit myšlenku Čunkovy nemocnice a je třeba se vrátit k Baťově nemocnici. Jen je škoda, že hejtman promarnil několik let tím, že se snažil nejen zastupitele, ale i širokou veřejnost přesvědčit o nereálném snu,“ uzavřel Dvouletý.

