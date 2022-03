Zpomalí, ale nezastaví. A až budou mít vlaky... Tankista z USA nemá dobré zprávy pro Ukrajinu

reklama

Již vysloužilý podplukovník Alex Veršinin sloužil u americké armády dvacet let, z toho osm let jako důstojník u tankistů a dvanáct ve štábu při modelování a simulování válečných konfliktů. Celkem čtyřikrát byl vyslán do Afghánistánu a Iráku. Tento text zveřejnil již 10. března.

Veršinin říká, že ruská invaze pokračuje pomaleji než mnoho západních analytiků předpokládalo. Někde ruské síly postoupily skoro 200 kilometrů za dva dny, než se zastavily. Jinde, hlavně na severu země, např. okolo Charkova, útok selhával hned od počátku. „Zatímco některé prodlevy jsou důsledkem úspěšného ukrajinského odporu, zvláště v oblasti Charkova, další jsou způsobeny logistickými problémy ruské armády a někteří američtí představitelé už logistiku označili za rozhodující slabinu pro Rusko,“ říká vysloužilý podplukovník.

Podotýká, že zásobovat moderní armády palivem a municí je problém pro každého, zvláště když armáda operuje hluboko ve vnitrozemí cizího státu. „I americká armáda musela při dobývání Iráku udělat operační pauzu kvůli nedostatkům v logistice a nedostatku náklaďáků,“ vzpomíná. A dodává, že s těmito problémy se armády potýkaly již v minulosti a vyřešily je, takže není pravděpodobné, že kvůli nim invaze selže.

Bývalý podplukovník konstatuje, že Ukrajina je velice rozlehlá země, tudíž s logistikou by byl problém tak jako tak. Přesný odhad, jak jsou rozsáhlé, je těžké vytvořit. „Ruská vláda je černá díra, pokud jde o informace. Odmítá k bojovým jednotkám pustit reportéry a jejím vyjádřením se nedá věřit a neobsahují detaily. Ukrajinská vláda zase pochopitelně zveřejňuje příběhy, které posilují morálku a přitahují podporu Západu. Pravdivost je až druhořadá, jak ukazuje nedůvěryhodný příběh s ‚Duchem Kyjeva‘ a také příběh o třinácti pohraničnících, kteří poslali ruskou válečnou loď do prdele a byli prý zabiti, než ukrajinská vláda upřesnila, že byli zajati,“ upozorňuje Veršinin a dodává, že zbývají jenom příspěvky civilistů na sociálních médiích. Které ovšem pocházejí ze všech bojišť na Ukrajině, takže je těžké z nich vytvořit nějaký ucelený obrázek a zda to, co je na nich zachyceno, je ojedinělý incident nebo tzv. vrchol ledovce.

Podle Veršinina ruské jednotky postupovaly, dokud jim nedošly zásoby a několik dní čekaly na dozásobení, což omezilo jejich mobilitu. Dozásobení se protáhlo i kvůli útokům v týlu, zvláště na severu země. „Není možné zjistit, jak rozsáhlý je ukrajinský odpor, ale po pěti dnech ruská armáda začala místo jednotlivých vozů posílat konvoje s ozbrojeným doprovodem, což zvyšuje jejich bezpečí, ale snižuje efektivitu,“ říká bývalý podplukovník. Překvapuje ho, že na zabezpečení týlu nebyla použita ruská národní garda.

Rusové dle něho zatím nezabezpečili železnici a plynovod, ačkoliv se jedná o páteř ruských operací. Veršinin vysvětluje, že železnice většinou prochází městy a těch zatím Rusové obsadili jenom pár, většinu buď obklíčili, nebo obešli. „V současnosti je železnice zcela v ruských rukou jen na jihu, v oblasti Chersonu a Melitopolu. Jenom tam také byly zpozorovány ruské vlaky. Dokud nebudou města na železničních spojích obsazena, Rusové nebudou moci na většině území železnici používat,“ říká podplukovník.

Poznamenal také, že s tím, jak ruská armáda obsazuje území, bude muset krmit civilní obyvatelstvo, které kvůli vojenským operacím hladoví. Pokud si chce obyvatele naklonit. Odkazuje se na video, podle kterého už něco takového probíhá, ale dodává, že to zvýší tlak na už tak vytíženou ruskou logistiku a také to bude Rusy motivovat, aby co nejdříve začali používat vlaky.

Kromě logistiky se Veršinin zabývá i údržbou a konstatuje, že u bojové techniky dochází často k závadám. A na jeden prapor mají prý Rusové jen jedno lehké a jedno těžké vyprošťovací vozidlo, i když na úrovni pluku či brigády už jich mají více. Což při operacích na krátkou vzdálenost tak nevadí, protože skoro vždy se poblíž nacházejí jednotky, které zajišťují bezpečnost.

Jenže o takovou operaci se tady nejedná. „Porouchaná technika musí být odtažena i více než 150 kilometrů nebo musí být na odtažení použita bojová technika. Koneckonců, jenom těžké odtahové vozidlo nebo tank může táhnout jiný tank. Dlouhé pochody znamenají velký počet rozbitých strojů, který převyšuje možnosti odtahu na úrovni praporu nebo i pluku,“ říká podplukovník a podotýká, že se opět nejedná o specificky ruský problém, jen v současnosti nejvíc trápí teď Rusy.

Zvláště na začátku války Rusové nenechávali po cestě žádné jednotky, aby udržovaly spojení. Tudíž porouchaná technika byla buď opuštěna, nebo odtažena jinou bojovou technikou. A po jisté době už ruští velitelé začali techniku opouštět. Nejdříve i s posádkou, ale poté, co odpor Ukrajinců vzrostl, tak bez posádky, protože ta by mohla být zajmuta nebo zabita. A předsunuté opravny jsou také nebezpečné, protože vozidla v nich nejsou pohyblivá a jsou tak snadným terčem útoků partyzánů. Jedna taková už byla prý zničena.

„I když je údržba u ruských sil špatná, není katastrofální. Rusko má dost rezervního materiálu, který může použít na náhradu ztrát. V současnosti jsou profesionální vojáci důležitější než vybavení, což může být vysvětlení, proč jsou ruští velitelé ochotní techniku opouštět. A co víc, většina této techniky je stejně na odpis, až přijde nová generace tanků a bojových vozidel,“ uvádí Veršinin.

Myslí si, že problémy s logistikou a údržbou Rusko vyřeší, až zprovozní železnice. „Jedna ze stanic bude Cherson, jako podpora pro útok na Oděsu. Další vznikne někde na jih od Záporoží pro podporu útoku na Dněpropetrovsk,“ odhadl a dodal, že na severu bude problém, protože Rusové budou muset nejdříve ovládnout Černihiv a Nižyn.

„Problémy s údržbou operaci prodlužují, ale nezastavují. Velké ztráty techniky jsou citelné, ale ne katastrofické. Ruské továrny jsou od konfliktu daleko a mohou ruské ztráty kompenzovat, ukrajinská hlavní výrobna bojových vozidel je v Charkově, kde právě probíhají těžké boje a část už je zničená. Až budou ustaveny nové železniční stanice, Rusové pravděpodobně dodají novou techniku přes ně a obnoví svou bojovou sílu. A část své bojové techniky získají zpět, až ruská národní garda zajistí týl,“ míní Alex Veršinin.

