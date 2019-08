Zúčtování s přítelem kůrovce Bursíkem a jeden zadredovaný rebel před stánkem Agrofertu. Tak to vypadalo na Zemi živitelce v Českých Budějovicích

Hlava státu, ale i řada poslanců a senátorů, členů vlády a týmu kolem exprezidenta Václava Klause si tak mohly v podstatě nerušeně užívat slavnostní zahájení i slunečný den za přítomnosti nesčetných davů z tuzemska i zahraničí.

Dopolední zahájení nebylo ani přerušeno, ani podmalováno pískotem. Možná, že se protestující unavili, byli vyčerpáni z akcí na náměstích a také trochu chtěli mít volno. To si alespoň špitali lidé sedící na lavičkách, ba poslouchající „svého“ prezidenta.

Anketa Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 10713 lidí

Kůrovec a Martin Bursík – největší kámoši?

Ten se ve svém krátkém zahajovacím projevu pustil do kůrovce a Martina Bursíka. „Nevažme si lidí, kteří ničemu nerozumějí a o to jsou agresivnější. Nechci se vyjadřovat ke hrabošům, ale chtěl bych pozdravit čápy. Nechci se vyjadřovat ani k suchu, ale chtěl bych pozdravit déšť,“ uvedla hlava státu.

„Jiná věc, protože jsme blízko Šumavy, je kůrovec. Zastávám názor, že podobně jako dobrý vedoucí pracovník zvyšuje produktivitu práce svého podniku, pak naopak ten špatný jej může výrazně zničit. Před mnoha a mnoha lety byl ministrem životního prostředí Martrin Bursík. Jednou v Parlamentě při interpelacích ohlásil, cituji – jsem přítelem kůrovce. Naivní víra, že po staletí trvajících hospodářských lesích z nich najednou uděláme divočinu, zničila Šumavu. Vidíte statisíce uschlých stromů,“ konstatoval za přikyvování posluchačů prezident Zeman. „Takže Martin Bursík se negativně zasloužil o české zemědělství. Mimochodem, teď se stal ze záhadných důvodů předsedou jakési pražské klimatické komise a první, co prohlásil, že obyvatelé Prahy, kteří mají auta se spalovacími motory, musí počítat s tím, že je to jejich poslední auto,“ překvapil tvrzením Miloš Zeman a za smíchu a potlesku dodal: „Dovolte mi tedy závěrem, abych bez jakékoliv souvislosti s Martinem Bursíkem citoval Jana Wericha: Kde blb, tam nebezpečno.“

Chytrost si nenakoupíš

Při zahájení největší výstavy svého druhu v republice byl samozřejmě přítomen i ministr zemědělství Miroslav Toman, který mj. uvedl: „České zemědělství je pod velkým tlakem. Nejhorší je, když do toho mluví lidé od stolu. Proto si vážím všech, kteří si zachovali zdravý rozum. Vážím si toho, že do toho mluví ti, co tomu rozumí, a ne ti, kteří se tomu věnují zrovna teď čtrnáct dní. Všichni o tom mluví, že musíme zadržovat vodu v krajině, budovat rybníky, mokřady a přehrady, a když se to má dělat, tak přijdou ekologičtí aktivisté a řeknou, že se to nemá. Přeji si, aby naši zemědělci měli dost síly, pevné nervy, aby tomu odolali,“ uvedl šéf zemědělského rezortu.

„Úroda byla průměrná… Třeba řepka nedosáhla očekávaných výnosů. Některým to udělá radost, zemědělcům méně,“ pustil se do oponentů a nepřátel řepky olejky Toman. „Nová společná zemědělská politika nám začíná moc zelenat. Musíme si probojovat zdravý rozum a soběstačnost ve výrobě potravin, které potřebujeme. České zemědělství je pod tlakem, že používá hodně pesticidů – u nás se používá čtyřikrát méně pesticidů než v Itálii, dvakrát méně než ve Francii, třikrát méně než ve Španělsku,“ tvrdil ministr za potlesku přítomných. Zmínil se rovněž i o hraboších a vysmál se tvrzení některých rádoby ochranářů, kteří velebí tohoto škůdce, protože prý údajně provětrává a kypří půdu.

Na slavnostním zahájení. Foto: Václav Fiala

Psali jsme: Profesor Pavlíček chladí horké hlavy Zemanových odpůrců: To všechno nastavil už Havel. Rychle jste zapomněli, co prováděl Sobotka Babišovi Další loď s migranty čeká u Evropy na vylodění. Neziskovky křičí o ostudě Historik Zubov se rozčiloval na ČT: Lidé v Rusku si zvykají, že stalinismus je něco dobrého. Těžký zločin proti evropskému míru Staněk točí „lidi od kultury“ i po odchodu. Teď se ozvali památkáři

Zemědělský „macho“

Své si řekl také bývalý prezident Václav Klaus, který k Tomanovi nešetřil komplimenty. Pochválil jej a dramaticky promluvil. „Myslím, že se mu daří vážně a starostlivě promlouvat před českou veřejností, a zejména před politiky… Když najednou začne sucho, tak dá hned několik miliard ze státního rozpočtu, což je něco, což se ani ministryni Maláčové nesnadno prosadí, protože nemá takový zdatný hlas a takovou ráznost,“ uvedl Klaus k šéfce sociálního rezortu. „Stýskalo se na sucho a nedostatek vláhy… a už v těchto dnech prší,“ uklidňoval přítomné. „Jsem rád, že zemědělci mají pana ministra takovéhoto formátu a rozměru,“ zakončil své krátké exposé Klaus za smíchu a potlesku přítomných.

Bez ovací

Posmutnělí z akce mohou být snad jen poslanci Tomáš Hanzel (ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM), při jejichž představení nikdo netleskal, až moderátorka musela povzbudit přítomné, aby i je pozdravili, a tak tito pánové jen tak tak uslyšeli slabounké dotýkání se dlaní, což mělo k potlesku poměrně daleko.

Agrofert na výsluní

Poté se davy lidí vydaly na prohlídku areálu. V expozici Agrofertu byl nátřesk, protože tady byla ochutnávka celé škály produktů tohoto potravinářského kolosu. A stály zde zástupy mladých i starých. „Ubožáci,“ procedil zuby jeden dredatý týpek, který tím odsoudil premiéra i onu tlačenici.

Ochutnávka z Agrofertu. Foto: Václav Fiala

„Máte prima prezidenta,“ řekl nám česko-polsky jeden ze zahraničních návštěvníků, někde od Českého Těšína. „Nechápu, že na něj tak nadáváte. A to je jen odvar od toho našeho… To by se ti demonstranti u vás asi zbláznili,“ uvedl pan Stanislaw, který pak vysoce ohodnotil kvalitu našich potravin, i když podle něj, co je polské, to je nejlepší. O poněkud, minimálně pro nás tuzemce, sporném názoru nechtěl (snad) raději diskutovat.

Fanoušci a fanynky

Dlouhé desítky minut se čekalo na prezidenta a jeho doprovod, než odejde z jedné z výstavních hal a odjede limuzínou. „Jako kdyby tady bylo nějaký divadlo nebo ukazovali korunovační klenoty,“ podotkl pan Novák, místní občan, ale čekal v zástupu netrpělivě na hlavu státu dál. „Máme nejlepšího možného prezidenta,“ pochválila hlavu státu Zdeňka Malá z východních Čech. „Je dobře, že se pere za našince, za naše lidi. A že má mnohdy hubu nevymáchanou? Mluví jako normální obyčejný člověk. Každý mu rozumí. A každý s ním může, nebo naopak nemusí souhlasit. Ale vážit by si jej měl každý, protože je to prostě prezident. Těm demonstrujícím mladým lidem dnes není nic svaté. Asi by na Pražském hradě rádi viděli nějakého rappera nebo takového podobného blázna,“ podělila se o svůj názor důchodkyně, třímající velkou tašku s nákupy pro své nejbližší.

Alespoň někteří teenageři čekali, že se něco bude dít. Že někdo zapíská nebo zahuláká. Ale protože to neudělali oni, neudělal to nikdo. Marně si mnozí stoupali na vyvýšená místa, marně měli připravené fotoaparáty nebo kamery. Nestalo se vůbec nic. Jen svým vstupem podpořili prestižní výstavu.

Psali jsme: Zeman zesměšnil Bursíka. Klaus st. zesměšnil ministryni Maláčovou Pozor, paní Maláčová. Schillerová se prý na vás možná vykašle a domluví s opozicí Česko by mělo dát v příštích dvou letech 100 milionů na pomoc Sýrii Útoky a znesvěcené křesťanské hroby. Novinář poukazuje na drsnou realitu Francie, Německa a Itálie



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala