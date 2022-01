Žvanírna? Ne, patří to k tomu. Premiér vedle premiéra. A nakonec sundali Farského

reklama

„Neznám žádného premiéra na světě, který by miloval diskuse v Parlamentu, nicméně speciálně hlasování o důvěře vlády a ta diskuse k tomu patří. Když poslanci vědí, že je zabírají kamery a vysílá se to živě, tak začínají říkat neskutečné věci,“ vysvětloval Topolánek, proč se o slovo přihlásil obrovský počet opozičních poslanců.

K parlamentní demokracii podle něj diskuse patří a musí to absolvovat každá vláda. „Já si nemyslím, že je to úplně žvanírna, z pohledu těch lidí, kteří to říkají, je to legitimní. Ta vláda to musí nějakým způsobem vyslechnout a obhájit a vzhledem k těm počtům je to jasné,“ je si Topolánek jistý, že vláda od poslanců pětikoalice důvěru dostane.

S Topolánkem souhlasil i Petr Nečas, který také nepovažuje Sněmovnu za žvanírnu. „Je to demokratická instituce, kde diskuse a projevy k tomu patří. Při hlasování o důvěře vlády je to jeden z demokratických rituálů, že se opozice potřebuje vymezit vůči vládě. To k demokracii patří, ačkoliv bych si samozřejmě dokázal představit, že ke každému ministerstvu třeba vystoupí za jednu opoziční stranu jenom jeden poslanec a všichni by si ušetřili čas. Ale právo vystoupit nelze upírat žádnému poslanci, je jich tam hromada nových, chtějí si to nacvičit, chtějí se předvést, a to k tomu patří,“ vysvětloval Nečas.

Shodu s oběma bývalými premiéry za ODS nalezl i expremiér za ČSSD Vladimír Špidla. „V případě, kdy má vládní koalice jasnou většinu, tak je to opravdu jen takový rituál. Na druhou stranu Parlament je podle ústavy ten suverén, který má politickou moc a vláda plní jen roli exekutivy, čili je na místě, aby poslanci veřejně projevili své pozice,“ dodal Špidla.

Co se týká programového prohlášení, které je současnou opozicí označováno jako nerealistické a plné obecných floskulí, Topolánek v tomto nesouhlasí. „Programové prohlášení je za mě dobré, já jsem ho skutečně přečetl a mě připadá to prohlášení docela podrobné. Já to prohlášení beru jako dostatečné, protože my jsme například udělali tu chybu, že jsme před volbami zveřejnili podrobný stranický program v rámci Modré knížky, který je ale v koalici nemožné stoprocentně splnit. Ten program je pětikoaliční, protínají se tam konzervativní až levicově liberální myšlenky a hledá se nejmenší společný jmenovatel,“ vysvětloval důvody pro větší obecnost programu Topolánek s tím, že je se směřováním vlády spokojený.

Navíc vláda podle něj musí primárně řešit věci, které ani s programovým prohlášením nesouvisí a za které nemůže, jako je energetická krize, obrovská inflace nebo pandemie covidu. „Ta vláda to ale podle mě ví a bude se snažit v příštích měsících tu situaci řešit, aby byl dopad na českou společnost co nejmenší,“ je přesvědčený Topolánek.

Spokojený je s programem více méně i Petr Nečas, který ho označil za uspokojivý. „Je to samozřejmě vzhledem k počtu stran a jejich ideologiím velký politický kompromis a nad některými věcmi tam zvedám obočí a nevěřícně kroutím hlavou, ale je to pro mě uspokojivý politický kompromis. Vláda navíc stejně bude muset řešit ty aktuální problémy, jako covid, energie, inflace a také hrozbu rozvratu veřejných financí. Takže v roce 2022 se budou řešit tyto věci a na to skutečné plnění programu vlády přijde čas až někdy poté,“ souhlasil opět Nečas s Topolánkem.

Podle Špidly vláda nesmí promeškat zejména modernizační impuls, který se odehrává vlivem přechodu energetiky a ekonomiky na udržitelnou trajektorii. „To je věc, která radikálně změní průmysl, energetiku a v některých okamžicích mám pocit, že si to úplně neuvědomujeme. Pokud jde o vládní prohlášení, tak z mého pohledu je tedy poměrně nerealistické, protože si dalo za úkol konsolidaci veřejných financí, a to bez jakékoliv daňové reformy a celá řada bodů v tom prohlášení znamená další a další omezování státních příjmů a já to odhaduji tak na dalších 100 miliard minus,“ zkritizoval vládní programové prohlášení Špidla.

S tím ovšem nesouhlasil Topolánek, podle něhož se nesmí konsolidace řešit násilně zvyšováním daní a podobně, ale musí probíhat postupně po delší čas. „Co se týká té konsolidace financí, to je plán na čtyři a možná na osm let, tady nejsou na místě nějaké radikální kroky, je to cesta postupná. Petr Fiala má sice před sebou od voličů čtyři roky, ale každý dobrý politik s vizí musí počítat s dlouhodobějším programem, ať už ten mandát dokončí a vyhraje další volby, protože konsolidace veřejných peněz to není záležitost jednoho dvou let,“ vysvětloval Topolánek.

„Všichni tři jako premiéři máme zkušenost s tím, že jakákoliv konsolidace veřejných financí nejde udělat bezbolestně, je to nepopulární a platí se za to. Přišli jsme kvůli tomu o popularitu, někteří dokonce o funkce, takže to není jednoduchá věc. Nebude to procházka růžovým sadem,“ varoval ovšem Fialovu vládu Petr Nečas.

Řeč přišla i na jednu z prvních krizí, které musí nová vláda řešit, a to je zahraniční stáž poslance STAN Jana Farského. „Co se týká pana Farského, tak i já jsem za dobu, kdy jsem byl poslancem, byl na některých stážích třeba ve Spojených státech a podobně a velmi mi to pomohlo. Ale představa, že odjedu ze Sněmovny na 8 měsíců s tím, že kdykoliv přiletím? To mi přijde neuvěřitelné a neumím si představit, že by se to za dobu předchozích premiérů stalo. Tak buď pracuju na svém osobnostním růstu a kariéře, nebo dělám politiku. Toto je neuvěřitelné,“ nebral si servítky Nečas.

„Kdyby byl z mé strany, řekl bych mu, ať si jede, ale odstoupí. Očekával bych, že trochu soudný poslanec by to udělal,“ připojil se Vladimír Špidla.

„Farský udělal chybu, je to od něj neodpovědné, ale mandát poslance je cenný a nepředatelný a bude to muset po tom tlaku ještě promyslet. Vláda se kvůli němu ocitá pod nezaslouženou kritikou,“ štve Topolánka. „Já mám za to, že Fiala toto nepodporuje, to jsou jen mediální spekulace a podle mě pan Farský půjde do sebe a neodjede,“ připojil se Nečas.

