Zvítězil zdivočelý gender, zuřil ve sněmovně Marek Benda. Pak se s Pelikánem hádali o tom, co může dělat advokát

Z trestního zákoníku možná zmizí trestné činy podílnictví, začlení se pod legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšířit by se měl postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu. Změny přináší vládní novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Týká se například rovněž násilí na ženách. Nyní předlohu posoudí ústavně-právní výbor.

Diskusi mezi ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) a předsedou výboru Markem Bendou (ODS) vzbudil nově navrhovaný trestný čin maření spravedlnosti. Míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů v trestním řízení, případně na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi.

„Advokát není schopen přezkoumat důkazy, které mu klient poskytl,“ řekl Benda. Pelikán oponoval, že každá činnost musí mít nějakou mez, jednání by muselo být vědomé a úmyslné. Ministr v této souvislosti zmínil fotomontáže nebo videomontáže.

Předloha by také přizpůsobila tuzemské trestní právo, tak aby Česko mohlo ratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách. „Pokládám ji za zásadní omyl, za vítězství zdivočelého genderu,“ prohlásil Benda o smlouvě, k jejímuž přijetí nedávno vyzval Česko a další unijní státy Evropský parlament.

Trestní zákoník postihuje podle nynější právní úpravy praní špinavých peněz jako trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví nebo nadržování. Mezinárodní výbor expertů vytkl české právní úpravě roztříštěnost, která podle něj ztěžuje efektivní postih praní špinavých peněz a je překážkou k mezinárodní spolupráci.

Nově formulovaná skutková podstata legalizace výnosů z trestné činnosti výslovně pokryje všechny typy jednání, které příslušné mezinárodní smlouvy považují za praní špinavých peněz. Podle novely budou v legislativě nově definovány pojmy „výnos z trestné činnosti“ a „nástroj trestné činnosti“. Návrh také výslovně stanoví, že trestná je i příprava praní špinavých peněz a že se trestnost vztahuje na přímé i nepřímé výnosy z trestného činu, tedy na jakoukoliv získanou ekonomickou výhodu.

Novela také rozšiřuje chápání teroristického trestného činu o jednání spočívající v kybernetických útocích s teroristickým úmyslem, které je nyní postihováno jako neoprávněný přístup k počítačovému systému. Zvlášť také rozšiřuje postih takzvaných zahraničních bojovníků, tedy lidí, kteří cestují „do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině nebo vyhrožování teroristickým trestným činem“.

Novela se věnuje i dalším oblastem. Upravuje například možnost nařídit předběžné uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení. U trestného činu úplatkářství zavede návrh nově i trestnost nepřímého slíbení nebo požadování úplatku.

Získávání důkazů mezi členskými státy EU má upravit novela o mezinárodní justiční spolupráci, která mimo jiné do českého práva zavádí evropský vyšetřovací příkaz. Vládní předlohu dnes Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila. Před dalším schvalováním normu projedná sněmovní ústavně-právní výbor, dostal na to jen 30 dní místo obvyklých šedesáti. Kratší lhůtu požadoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Václav Klaus mladší (ODS) dnes neprosadil zamítnutí předlohy.

Evropský vyšetřovací příkaz poslouží k právní pomoci s cílem opatřit důkaz v jiném členském státě EU. Novela má upravit například postup při vydání příkazu a situace, kdy v Česku příkaz dorazí jinému justičnímu orgánu než tomu, kterému přísluší.

Popisuje také důvody pro odmítnutí příkazu, případně jeho odložení. Odklad výkonu příkazu bude možný kvůli tomu, že by mohl narušit trestní řízení vedené v Česku nebo že důkaz je nutný pro jiné trestní řízení.

Příkaz se podle návrhu bude moci týkat například zajištění věci v jiné členské zemi pro důkazní účely. Bude se využívat i pro výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonu a ke sledování nebo nasazení odposlechu telekomunikačního provozu v jiném členském státě. Justice bude moci vydat vyšetřovací příkaz rovněž k dočasnému převzetí osoby, která je v jiném členském státu ve vazbě nebo ve vězení, k provedení důkazu.

Česko stejně jako další členské státy vyjma Dánska a Irska mělo promítnout evropskou směrnici do svého právního řádu do druhé poloviny května loňského roku. Novelu schválila již vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zákon však do konce volebního období neprojednala minulá Sněmovna.

Psali jsme: Bauer (ODS): Pelikán bez důvěry projevil návrhem novely insolvenčního zákona minimum pokory Ministr Pelikán: Tato novela není návrhem dluhové amnestie, dokonce není ani nulovou variantou Ministr Pelikán: Ctím presumpci neviny Zkušený advokát u Moravce: Ekonomové nemají do občanského práva co mluvit









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab