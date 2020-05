Zvrácenost zrušeného karlovarského festivalu. „Tak co, no, jsme zadarmo pochlastali, vyřešili kšefty, vokoukli hostesky a vysmáli se Schillerový. Holka vůbec netuší, jak ty věci choděj...“

Filmový festival v Karlových Varech letos nebude. Rozhodnutí oznámil prezident mezinárodní soutěže Jiří Bartoška. Akci ročně navštíví kolem 12 000 diváků. Ve hře o letošní hlavní zahraniční hvězdu festivalu byl představitel Jamese Bonda. Krátce po oznámení na Facebooku organizátorů vyskočilo, že se celý kolotoč přirozeně nezastavil. Následující ročník se uskuteční od 2. do 10. července 2021. Při té příležitosti měla naše redakce možnost pohovořit s jedním z pravidelných účastníků. Šéfem renomované PR agentury. Ten do Varů podle svých slov jezdí přibližně deset let.

ParlamentníListy.cz jsou v rámci jmenovaného filmového festivalu persona non grata. Jelikož jsme v minulosti uveřejnili několik údajně nelichotivých textů, nemáme nárok na standardní novinářské požitky. Nocleh, akreditaci, jídlo, lístky do kina a podobně. Tím víc se nám v minulosti ozývali lidé, kteří už měli chování v rámci západočeského festivalu až až.

„Jídlo bývalo zadarmo, ale alkohol se normálně platil, to jsem nikdy neměl grátis. Barťák chodil až večer, poseděli jsme, vše bylo v klidu. Jen se tam pozdějš přihnalo to stádo mladších herců, taková Geislerová a Macháček, ti pili dost. Pak taky jsem viděl, jak někteří z té party pískali ožralí na taxíky. Ale to byly taxíky festivalu, takže luxusní audiny nebo BMW, to už nevím. Normálně se nalodili a zmizeli, nechali se odvézt asi na hotel. Taky vím, že kdo měl ještě lepší akreditaci, v uzavřeným salónku se dalo pít dosyta za jejich, tam se neplatilo, ale u toho jsem nikdy neseděl,“ řekl nám v minulosti nejmenovaný herecký matador.

Psali jsme: Bartoška získal na dotacích víc než Babiš na Čapí hnízdo: Státní penězovod mu letos na festival vystříknul přes 48,5 milionu korun. A to není celé

ParlamentníListy.cz právě v souvislosti s obrovskými náklady na festival požádaly několik státních institucí, měst a dalších samosprávných celků o informaci, jakou dotaci Bartoškovu festivalu poslaly.

Připomeňme, že nejštědřejším dárcem loňského ročníku bylo Ministerstvo kultury. To ParlamentnímListům.cz potvrdilo, že Bartoškovu festivalu poslalo 30 milionů korun. „Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary jsme loni, stejně jako letos, podpořili částkou 30 milionů korun,“ sdělila tisková mluvčí Martha Häckl.

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo filmový festival skrz agenturu CzechTourism, která pod něj spadá. „Protože se jedná o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí ve středoevropském regionu. CzechTourism v rámci této kulturní akce propagoval cestovní ruch v regionech České republiky, především jako součást kampaně Česko – země příběhů. Během této spolupráce poskytl organizátor MFFKV v průběhu festivalu agentuře CzechTourism marketingové, reklamní a propagační služby v hodnotě 1 570 248 Kč bez DPH,“ přiblížil Vilém Frček z odboru komunikace.

Dalších 16 milionů Bartoška obdržel od Karlovarského kraje a od města Karlovy Vary, oba subjekty poskytly shodně po osmi milionech.

„V loňském roce Karlovarský kraj podpořil Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary částkou osm milionů korun,“ řekla pro naši redakci Veronika Severová z Karlovarského kraje. Druhých osm milionů potvrdil tiskový mluvčí Karlových Varů Jan Kopál. „Vloni stejně jako letos město podpořilo Nadaci Film Festival částkou osm milionů,“ prozradil.

V úvodu citovaný ředitel PR agentury však za těmito čísly problém nevidí.

„Z hlediska marketingu je to zcela v pořádku. Nejenže tam je přes deset tisíc lidí, ale je tam hrozně novinářů a prodávají se licence fotek, takže vaše značka je vidět. Taky proto je tam hodně silných mediálních partnerů. Jestli mi něco vadí, je to ta arogance moci. Víte co, hodně lidí jede popít, podívat se ve vší slušnosti na hostesky, pokecat, dát si doutník s Jirkou Bartoškou. Problém nastane ve chvíli, kdy se ke stolu přifaří pár lidí z oblasti energetiky. To se stalo třeba před rokem nebo dvěma, byla u toho Alena Schillerová. Chlapi už byli opilí, takže si z ní dělali legraci ohledně zakázek. Ona se vůbec nechytala, vůbec neznala ta jména, jen něco psala do mobilu. Fakt ale je, že počítat umí, protože jim tam na oplátku vytasila čísla z ministerstva, že je slušně usadila,“ dodal.

Psali jsme: Do Číny nepatříme, burcuje umělec Bartoška. Přitom bez problémů bere peníze od Tvrdíka na filmový festival. Důkaz uvnitř

Co ale obchody? To je jedna z oblastí, která se Varům pravidelně vyčítá. To, že se stávají uzavřenou obchodně-lobbistickou seancí.

„Je to tak, ale i není. Víte co, když jste v Puppu a máte kolem sebe lidi jako Jaroslav Faltýnek, někdo z drah a podobně, a nejste úplně blbej, tak se chytíte šance a ty kšefty začnete probírat. Ke cti všech musím říct, že jsem nikdy neslyšel, že by si tam někdo řekl o vratku, že chce něco z peněz zpátky. Vždycky to bylo spíš tak, že když on pomůže mně, ví, že já pomůžu jemu. Jedinou výjimku představoval Mirek Topolánek, ten jel v úplně jiném módu, ale k tomu se vracet nechci,“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz během víkendu rovněž sledovaly Facebook zmíněného filmového festivalu. Většina komentářů byla vůči organizátorům velmi vstřícná.

„Je to škoda, ale dalo se to čekat a přepokládal jsem už od toho března, že to takto dopadne. No nic, to je život. Naši pravidelnou dovolenou na KVMFF užijeme jinak a budeme se těšit v příštím roce – snad v lepších a zdravějších časech... hlavně buďte všichni zdrávi a ať se vám daří,“ uvedl jeden z přispěvatelů. „Milí přátelé, je to škoda, ale rozhodli jste se správně. Děkujeme, uvidíme se brzy,“ dodal další. „Velká škoda, ale dalo se to čekat. Ráda bych se připojila k poděkování všem, kteří se v naději podíleli na přípravách letošního ročníku MFF. Držte se, opatrujte se, ať vás zdraví neopouští. Budeme se těšit příští rok,“ míní jiná autorka příspěvku. „Rozumné rozhodnutí... byla by to sázka do loterie... určitě se zadaří za rok, a třeba o to víc... držím palce a fandím!“ Anebo: „Miluju na festivalu workshopy a vůbec celý program pro filmové profesionály. Výjimečná příležitost setkat se s lidmi z oboru z celé Evropy. Slyšela jsem názory, že filmařské workshopy jsou ve Varech propracované i lépe než v Cannes. Tohle mi bude letos opravdu chybět...“

Administrátor stránek jménem MFF KV pisatelům odpovídal. A děkoval.

