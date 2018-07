Zvýšíme platy ve státní sféře a státní pokladna pak dostane zpět více na odvodech. Šéfredaktor se mlátí smíchy z této logiky Maláčové

Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila světu, že jednou z jejích priorit je zvyšování platů ve státní sféře. Členka vlády mimo jiné věří, že tím, že státní rozpočet vydá více peněz, tomuto státnímu rozpočtu prospěje. Jak přesně? Z vyšších mezd budou zaměstnanci odvádět vyšší sociální pojištění, takže všichni budou spokojeni. Čím víc peněz ze státního rozpočtu budou dostávat státní zaměstnanci, tím víc odvedou a na všechno bude více prostředků.

Stoniš má za to, že ministryně vlastně vymyslela ekonomické perpetum mobile. A nic lepšího už asi nikdo nikdy nevymyslí. Předsedovi vlády Babišovi navíc dáma vytrhne trn z paty. Už je tomu pár let, co Babiš ještě jako ministr financí sliboval, že by v dohledné době rád sestavil vyrovnaný rozpočet. Jenže roky ubíhají, z ministra financí Babiše se stal dokonce premiér Babiš, ale vyrovnaný rozpočet jaksi nikde.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD

Nominantka ČSSD na ministryni práce a sociálních věcí

Andrej Babiš ANO 2011



„Jak známo, Andrej Babiš kvůli svým předvolebním slibům naplánoval na příští roky deficitní rozpočet. Všem posměváčkům, kteří mu připomínají jeho dávná slova o tom, že rozpočet bude do několika let vyrovnaný, a kritizují jej za to, že v době růstu prožírá naši budoucnost, musel spadnout kámen ze srdce: Stačí pořádně zvýšit platy státních zaměstnanců a naše hospodářství začne růst tak, že se jihoasijští ekonomičtí tygři oproti nám rázem promění ve vypelichané plyšáky na hraní. Takže, vládo, do toho, a ne aby ses držela nějak moc při zdi!“ napsal ironicky Stoniš.

