Alena Vitásková: Důchod je pojistka před bídou, nebo žebračenka?

Údajný výrok guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka o tom, že důchod by měl být jen pojistka, aby lidé nespadli do bídy, vzbudil široký zájem politiků, některé dokonce „zdvihl ze židle“. Uvedly nedávno Novinky.cz. Politici se předbíhají, jak se stát stará o důchodce, jak tento výrok nevystihuje skutečnost, jak se navyšují důchody. Jsem ráda, že většina politiků se vyjádřila, že důchod nemá být chudinskou dávkou, ale že má seniorům umožnit důstojně žít. Z jejich výroků mi vyplývá, že vůbec netuší, jak se skutečně obyčejným lidem žije.

Malý rozbor, jak na tom vlastně s důchody jsme. Skutečně umožňují důchody důstojný život? Průměrný starobní důchod byl v roce 2017 v České republice 11 850,00 Kč. Z toho muži 13 076,00 Kč a ženy 10 758,00 Kč. Nepodařilo se mi zjistit, kolik procent z téměř 2,4 milionů starobních důchodců na tento průměrný důchod dosáhne! Jen doufám, že to není jako u průměrné mzdy, na kterou nedosáhnou téměř 2/3 pracujících.

Vezměme průměrný důchod ženy, která žije sama 10 758,00 Kč. Opravdu si někdo z politiků myslí, že se s tím dá důstojně žít? Já jsem přesvědčena, že nedá!

Jen malá ukázka – měsíční nájemné vč. služeb v bytě o rozměru 57 m2 činí 9 500,00 Kč. Ano čtete správně devět tisíc pět set korun. Byt se nachází v Havířově Šumbarku – nejedná se o luxusní byt ani o luxusní část Havířova, Ostravy, či okolí Prahy. Je to jedna z problémových lokalit. Ano, je to jeden z bytu (OKD) ukradených těm nejchudším.

Ano, je to jeden z bytu patřících do Bakalova impéria, kde svoji roli sehráli politici, jako byl Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jan Mládek, mohu jmenovat další, protože ani jedna z vlád následujících neudělala pořádek a nenapravila tuto zlodějnu.

Ale vraťme se k důchodům. Žena, důchodkyně s důchodem 10 758,00 uhradí měsíční bydlení 9 500,00 Kč. Na živobytí jí zůstává 1 258,00 Kč. Tak to je opravdu částka pro důstojný život.

Jiná varianta: manželé důchodci mající průměrný důchod dají dohromady 13 076,00 + 10 758,00 tj. 23 834,00Kč. Z této částky uhradí byt vč. služeb 9 500,00 Kč a na živobytí jim zůstává 14 334,00 Kč. Manželé s průměrným důchodem mají štěstí, mohou se najíst, koupit hygienické a čisticí prostředky. Dovolí si i šampon na vlasy, doplatek na léky, mohou k zubaři, možná mají auto, koupí si benzín, pojistky, pedikúru, oblečení, divadlo, koncert, knihu, internet, televizi, rádio (myšleno poplatky), mobil…. Proboha jen ať se jim nepokazí lednička, pračka, televize nebo budou muset sáhnout na úspory a nebude na pohřeb. A to již nevzpomínám „šmejdy“, kteří je jednoduše podvodem připraví o vše a nic se jim nestane.

Politici mají plná ústa toho, že občan celý život pracující a odvádějící daně, by měl mít výsluhu takovou, aby mohl vést důstojný, aktivní život, nikoliv přežívat. Vážení politici, ale vy jste za to zodpovědní. Proč tomu tak není? Proč mnohým důchodcům zůstává po úhradě povinných plateb tisícovka na živobytí na měsíc?

Po revoluci byl počátkem devadesátých let zrušen oddělený důchodový účet. Bylo na něm tenkrát mnoho desítek miliard korun. Někdo utratil to, co jsme si spořili na důchod. Ten někdo jsou politici, kteří tuto změnu připustili. Je jednoduché kritizovat a nenavrhnout řešení. Navrhuji tři změny pro okamžitou nápravu života důchodců:

Oddělený účet důchodového pojištění od státního rozpočtu a navrácení valorizované částky z původního důchodového účtu

zvýšení minimálního důchodů na úroveň minimální mzdy a od tohoto základu odvíjet další důchody podle zásluhovosti,

zrušení financování neziskovek a nesmyslných dotací ze státního rozpočtu a tyto finance použít pro nápravu důchodů

Vážení páni politici, důchodci nemají čas na ty vaše věčné hrátky, sliby a kulišárny. Nám ten život neskutečně rychle utíká a po smrti je náprava pro nás k ničemu.

autor: PV