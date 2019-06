Alena Vitásková: Ministr vnitra Hamáček a jeho spravedlnost

Již několik měsíců sledujeme nejen zvyšující se venkovní teploty, léto je takové, jak má být. Jen ti politici nám pocit z krásných dnů nějak kazí. Opomenu demonstrace, požadavek demonstrantů na nezávislost justice. Nevěřím tomu, že pod tímto „chabým heslem“ se skrývá „hluboká myšlenka“.

Ministr vnitra Jan Hamáček se v posledním období nechal slyšet v oblasti spravedlnosti hned několikrát. Obává se odvolání NSZ Pavla Zemana. Pokud by vláda přehlasovala a NSZ Pavla Zemana odvolala, odchází prý (jako několikrát denně) ČSSD z vlády. Pozoruhodná výhrůžka, či podmínka pro setrvání sociální demokracie ve vládě. Čím je zavázána ČSSD (nebo jen Jan Hamáček) Pavlu Zemanovi, že ho brání vlastním tělem? Co říká pan ministr vnitra na to, že bylo na NSZ Pavla Zemana podáno trestní oznámení a rovněž podnět na zahájení kárného řízení za zfalšování důkazů předložených Nejvyššímu soudu? Nebo naopak čeho se pan Hamáček obává, při změně na některých postech státního zastupitelství? Že by se mohly řešit kauzy, které úspěšně spějí mílovými kroky k promlčení? Nebo to je pouze předem domluvené divadlo pro ubohé občany mezi Babišem a Hamáčkem? I to může být ve hře. Pokud se podíváme do zpětného zrcátka, kdo měl prospěch z pádu Nečasovy vlády? Přepsala se mapa politického složení našeho parlamentu a především vlády. V té době byl NSZ Pavel Zeman.

K moci se dostali ti, kteří byli u tvorby zákonů kolem solárního tunelu. A světe div se, pokračují v dalším nastavení podpor, které byly před více než sedmi léty zastaveny – to je podpora pro biometan. „Architekti nevalně známého projektu“ připravují zákony pro schválení desítek miliard korun dotací z veřejných financí a budou se ohánět EU. Ovšem jejich nezodpovědné počínání zaplatí zase jen český občan. Nečasova vláda další podpory vč. biometanu zastavila. ERÚ v čele s Vitáskovou na tom mělo hlavní zásluhu.

Poslanci jsou ubíjení hlasováním o důvěře, nedůvěře vlády, jeden skandál střídá druhý a pod pokličkou se připravuje další vysávání veřejných financí a našich kapes nesmyslnými dotacemi, které směřují k obohacení několika jedinců.

A Babišova vláda dosazuje za pomoci ČSSD na ERÚ zpět „znalce“ z neblaze známého období boomu fotovoltaických elektráren roku 2009 a 2010. Při jmenování předsedy rady ERÚ porušuje zákon, nevadí ji, že se ceny elektrické energie nedůvodně navyšují. Co si má obyčejný občan myslet o spravedlnosti a vymahatelnosti práva, co si má myslet o krocích, které v současné době můžeme sledovat. Opět je to stejný scénář?

„Taškařice“ s ministrem kultury Antonínem Staňkem by mohla být pozorným státním zástupcem vnímána jako maření spravedlnosti. Vyhodit ministra za to, že konal v souladu se zákonem, když byl auditory upozorněn na netransparentní – podivné čerpání státních financí, tak to je síla i pro otrlou povahu. Vyhodit ministra kultury, aby nemohl svoji práci při odhalování podivných finančních praktik dokončit, to považuji za neskutečnou aroganci moci Důvody jeho „vyhození“ by měly skutečně státní zástupce zajímat.

Pane ministře kultury Staňku, neznám Vás, ale buďte rád, že vás nezačali stíhat, třeba za zneužití pravomoci úřední osoby, nebo cokoliv jiného. Ale to možná ještě přijde. Vždyť vy přece musíte vadit, na lumpárny se neupozorňuje a nedej bože, když se chce něco napravovat.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

