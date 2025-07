Jiří Paroubek: Dezorganizace dopravy v Praze

Protože jsem byl po šest let členem městské rady (a 15 let členem Zastupitelstva) v Praze, vím, jak je celá situace při uzavírání pražských silnic pro rekonstrukce pro občany citlivá. Vždy jsme se s kolegy z městské rady zabývali jistou supervizí plánu letních uzavírek, které připravily odbor dopravy a Technická správa komunikací. Samozřejmě, že do toho měly co mluvit také městské části, a městské části do toho významně mluvily.

Přímo kalamitní situace nyní zasáhla, pokud jde o dopravní omezení, Prahu 5. Byla uzavřena podstatná část Plzeňské ulice, a to prakticky od Kartouzské ulice, tedy z centrální části Smíchova, až k ulici U Paliárky. Všichni řidiči, kteří budou pospíchat k dálnicím D5 a D6, musí tedy počítat s významným zdržením. Určité dopravní omezení je také v dolní části ulice Radlická, což tak úplně nezajišťuje, aby právě tato komunikace byla objízdnou trasou v době letních měsíců, kdy bude uzavřena podstatná část Plzeňské. A souběžná ulice Plzeňské, ulice Peroutkova je uzavřena už „léta páně“ a ještě dlouho uzavřena bude.

Viděl jsem nedávno snímky pořízené z dronu, letícího nad Peroutkovou ulicí. A musím říci, že je to jedna jediná velká díra, která hned tak rekonstruována nebude. Ale co je nejpodstatnější, Peroutkova ulice je souběžná, prakticky rovnoběžná s ulicí Plzeňskou, takže by se přímo nabízela objízdná trasa zde. Ale to prostě nebude možné.

Kromě toho, když jsem projížděl před pár dny ulicí Radlickou, v její části nedaleko Waltrovky probíhala a zřejmě stále ještě probíhá rekonstrukce mostu, což si vyžádalo zúžení Radlické ze čtyř do dvou pruhů. Pokud tomu tak bude přes celé prázdniny, pánbůh s vámi, řidiči. Bude lepší se Praze 5 úplně vyhnout.

Je neuvěřitelné, že současný náměstek pro dopravu a bývalý primátor Hřib dopustil takovouto kumulaci oprav dopravních komunikací v Praze 5, což vlastně znamená zneprůjezdnění této městské části.

Viděl jsem v této souvislosti televizní reportáž, kde starosta Prahy 5 marně protestoval proti této zvůli náměstka primátora Prahy pro dopravu. A nejenže rekonstrukce Plzeňské bude trvat až do konce prázdnin, ona bude pokračovat také v příštím roce (už od února 2026). Samozřejmě se ale tato omezení promítnou také v omezeních MHD. Tedy ti občané Prahy 5, kteří by na "to" snad chtěli vyzrát použitím MHD, na tom o mnoho lépe nebudou. Lepší je se na dva měsíce z Prahy 5 odstěhovat.

Pražská radnice (tedy ta velká) zdůvodňuje nutnost rekonstrukce Plzeňské havarijním stavem infrastrukturních sítí. Tento argument se dá jistě pochopit. A proto to asi chtělo nezahajovat rozbombardování a uzavírku Peroutkovy ulice. Anebo tuto rekonstrukci Peroutkovy ulice urychlit. Už trvá opravdu, ale opravdu hodně dlouho.

Po náměstku Hřibovi, který je odpovědný za pražskou dopravu, zbude několik nehezkých pomníků. Především lávka pro pěší a pro tramvaje, směřující z Podolí na Zlíchov. Tramvajovému provozu tato lávka jistě pomůže, ale snížení dopravní zátěže na Barrandovském mostě nikoliv. A komické jsou také představy, že po této lávce budou proudit davy chodců. Mezi Zlíchovem a Podolím může něco podobného očekávat jen ten, kdo Prahu nezná.

Vynaložit hodně přes miliardu za stavbu mostu, který pomůže pražské dopravě jen zčásti, je opravdu velký luxus. Stejný luxus bylo ovšem také navýšení nákladů rekonstrukce Barrandovského mostu proti vysoutěžené ceně zhruba o polovinu. Prý se nemohlo počítat s tím, že na rekonstrukci Barrandovského mostu bude potřeba použít nejkvalitnější, nejodolnější druhy cementu.

Zajímalo by mne, kdo takto zmršil už zadávací podmínky pro tendr, na základě kterého byl pak určen zhotovitel stavby. A na základě čeho, jakého legislativního nástroje mohlo být legalizováno významné navýšení skutečných nákladů rekonstrukce mostu proti vysoutěžené ceně. A kdo za to může?

Je zajímavé, že náměstka pro dopravu Hřiba nevede nikdo k odpovědnosti za jeho kontroverzní činy.

Podle mého názoru, tak jak to vidím jako bývalý člen pražské městské rady, je Hřib suverénně nejslabším radním pro dopravu po sametové revoluci v listopadu 1989. A to přesto, že v těch posledních dvou volebních obdobích měl velmi těžké konkurenty, kteří prosluli svou kolosální neschopností, radního Dolínka a radního Scheinherra.

Teď už se Hřib pustil, po dezorganizaci významné části pražské dopravy, také do celostátní politiky. Obávám se, že „úspěchy“ v celostátní politice bude mít Hřib a jeho pirátská strana stejné jako na pražské radnici (viz např. nezvládnutá digitalizace stavebního řízení). Bylo by dobré, aby se tato strana podivných a neschopných pošuků neprobojovala v letošních volbách do sněmovny už ani do opozice.

