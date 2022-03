Alena Vitásková: Vzali nám svobodu - 25. únor. Hitler, Gottwald, Fiala, Stříž

reklama

Nebylo dlouho od doby, kdy fašisté, nacisté vyhrožovali našemu obyvatelstvu trestem smrti za poslech zahraničních rozhlasových stanic. Povoleno bylo poslouchat pouze to jejich – propagandistické vysílaní. Každý, kdo vlastnil rádio musel mít na něm připevněno upozornění, že za poslech zahraničních stanic je trest smrti. Pod trestem smrti byl poslech i stanice – vysílá Londýn, která popisovala stav na frontě za druhé světové války. Pravidelně informovala, která z armád kam postoupila, ustoupila, vyhrává, či prohrává. Kolik bolesti a zmaru, strachu bídy a smrti bylo provázeno každou zprávou, to si posluchači uvědomovali jen zprostředkovaně. Teprve dlouho po válce, vše vyplouvalo na povrch. Zvěrstva fašistů, nacistů.

Po válce nastala euforie ze svobody a budování. Nástup komunistů část z toho zhatil, část plnil. Nastala ztráta demokracie, ztráta svobody slova. Již to nebyla stanice Londýn, ale zakázanou se stala „Svobodná Evropa“, „Hlas Ameriky“ a další, které byly označeny za „štvavé vysílačky“, nebo prostě hrály zakázanou hudbu, která se mladým líbila.

Stanice jsme přes zákaz tajně poslouchali, na rádiu nemusel být nápis, že poslech je pod trestem smrti. Od fašismu, nacismu jsme se posunuli.

Přišla „sametová revoluce“, demokracie, svoboda slova, svobodného pohybu osob. Listina práv a svobod se stala součástí naší Ústavy. Věřili jsme, že nám nikdo nemůže svobodu vzít. A přišla pravicová vláda Petra Fialy a my jsme se probudili po desítkách let do 25. února 2022.

Co se to stalo s naší pravicí? Vláda Petra Fialy (ODS) nás vrhá o desítky let zpět. Zjišťujeme, že internetové weby, ty zakázané – desinformační jsou zastaveny, nesmí vysílat zprávy, názory. Jako by lidé neuměli číst, protože již notnou řadu let jsou tyto weby takto označeny, jako dezinformační. Čtenář, dopisovatel, občan si přece podle Listiny práv a svobod má rozhodnout, co bude číst, jak si to vyhodnotí. Nebo jsme snad již všichni negramotní, nesmíme číst a dělat si názor? Musíme číst a poslouchat, co nám sdělí premiér Fiala a jeho vláda?

Dobře, zrušili weby, zruší se asi ještě další komunikační prostředky. Dobře, vláda rozhodla, poslanci mlčí, co jsme si zvolili to máme, tak co chceme.

Den 25. únor 2022 má ještě další památný výrok Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, že občany budou trestně stíhat za projevený názor. Vzali nám během hodiny svobodu slova, nad naší zemí vládne strach. Za náš názor nás chtějí zavřít. Šest měsíců až tři roky odnětí svobody, pokud budete mít jiný názor než mainstreamová média, jiný názor než vláda, jiný názor než Aspen? Kdo ví, že oni mají ten správný názor? Jsou snad bohové? Jsme my, občané taková lůza, že již nesmíme ani myslet?

Ale já mám jiný názor a řeknu ho nahlas. Mě záleží na tom, aby se naše vláda starala především o naše občany, o to, že nechceme válku, o to, že nás ceny energií ubíjí, že nás inflace připravuje o úspory, že rostou exekuce, chudoba, bída. Mladí nemají kde bydlet, senioři jsou zuboženi. Vynaložme všechny síly k tomu, aby se šílený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou řešil diplomaticky. Neblázněte, vždyť tam jsou lidé, umírají děti, ženy, muži, ti všichni chtějí žít, stejně jako kdysi v Jugoslávii i dalších takto rozbitých zemích.

Zabraňme rozšiřování války, která smete i nás.

Ing. Alena Vitásková předsedkyně IAV

Institut Aleny Vitáskové z.s.

