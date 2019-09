Bohdan Babinec: Adámkova maminka je také zdravotní sestra

Jak jsem v médiích slyšel, Adámkova maminka je také zdravotní sestra.Tedy by měla umět poskytnout první pomoc při krvácení z mandlí a to tak, že se z obou stran zkrátí krkavice (do. 10 s) a uvolní se krkavice z jedné či druhé strany s tím, že se sleduje jak se krvácení zvětšuje či zmenšuje a stlačená krkavice se udrží z té strany, kde se krvácení zmenšuje. A to po stlačení, pokud nebude poskytnuta odborná pomoc, do zastavení krvácení. Chápu, že pro matku to je tragedie, ale to ji jako zdravotní sestru neomlouvá, že svému dítě neposkytla první pomoc. Nebo ji to ve zdravotní škole neučili?

autor: PV