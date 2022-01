Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Lokální zdroje - cesta z energetické krize

reklama

Dalším obrovským problémem, na který poukazuje i EU, je i uložení jaderného odpadu. Nebylo by účelnější, kdyby zmiňovaných 400 mld. stát investoval do budování obnovitelných zdrojů? Malé fotovoltaické elektrárny, ostrovní systémy, větrné turbíny, hybridní malé systémy. A to nejen na rodinných domech a bytovkách, ale také na budovách úřadů, malých firmách apod. Financovali by to nejen majitelé objektů, ale použilo by se na to i zmíněných 400 mld. A také by určitě bylo možno čerpat i z peněz Evropské unie. Aby spoluúčast majitele soukromého objektu nebyla vyšší než 20-100 tis. Kč. - podle velikosti objektu.

I pro laika je jasné, že vybudování dalšího bloku jaderné elektrárny je záležitost na patnáct až dvacet let. Ale krizi v energetice je třeba řešit okamžitě. A to je možné pouze při instalování lokálních zdrojů. A stávající elektrárny - plynové, vodní, jaderné - by převážně zajišťovaly elektrickou energii pro velké průmyslové podniky. A přebytky elektrické energie by se mohly prodávat do zahraničí. Touto cestou by se zajistila nejen soběstačnost domácností, ale i nízké ceny energií. A zamezila by se tolik citovaná energetická chudoba obyvatelstva. A navíc bychom splnili i podmínky "zeleného údělu". Zabývá se vláda České republiky i touto alternativou?

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný

