Bohdan Babinec: Můj názor na sexualitu v 2023

Připadá mi to, jako by pobožní lidé vulgárně hovořili o náboženských symbolech. Většina národů přitom k náboženským symbolům přistupuje s pokorou, respektem a obdivem.

Vždyť pokud by se každý, alespoň trošku inteligentní člověk zamyslel nad svým zrozením, měl by obdivovat a zbožňovat orgány, ze kterých pochází, neboť kdyby neexistoval sex, nikdy by se na světě neoblevil on sám. Jsem přesvědčen, že orgány přirození obou pohlaví mají větší význam než religiózní relikvie, které máme v úctě a jsme před nimi pokorní. Téměř nikdo si nedovolí hovořit o nich vulgárně.

Poslední dobou je moderní, jak si feministky (možná lesby) stěžují na muže, kteří k nim projevili nějakou obdivuhodnou náklonnost a ony to berou jako obtěžování. Takový masový přístup k druhému pohlaví může vést k tomu, že muž se bude obávat oslovit ženu ze strachu z obvinění ze sexuálního obtěžování. Pokud by všichni svůj vznik brali jako svátost, tzn., že i orgány, z kterých pochází, by byly brány jako vzácnost a svátost, vedlo by to k tomu, že ve vztazích by si nikdo nedovolil být vulgární či sprostý. Nemusíme se jeden k druhému chovat jako k nějaké svátosti, ala chovat se alespoň pokorně, s porozuměním k lidským citům.

Važme si toho, že jsme se za miliardy let na tomto světě objevili. Že jsme se potkali, je velké štěstí v našem životě. Pokud by každý přemýšlel takto, společnost by pracovala na svém zdokonalování, aby si zajistila normální lidský život a vše by se odvozovalo od toho, kolik naše zeměkoulička může prokrmit příjem nebo živobytí, a pak by se vedlo plánované rodičovství a o pohlavním styku by se hovořilo jako o něčem krásném, vzácném a obdivuhodném zážitku bez sprostot a vulgarit. Chápu svou naivitu, protože bych chtěl, aby se nad svým vznikem a chováním zamysleli i lidé typu Putina apod. Vím, že si mnozí z vás řeknou, že se jedná o hloupost, ale člověk musí mít rozum homo sapiens. Jinak zanikne, zničí sám sebe.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

