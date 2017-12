Bohumír Dufek: Je potřeba připravit se na novou dobu

Zmíněná konference byla v pořadí již třetí konferencí, kterou ASO na „společensky aktuální témata“ pořádalo. „Před dvěma lety konference upozorňovala na téma minimální mzda zaměstnanců; dnes má Česká republika historicky nejnižší nezaměstnanost a můžeme říct, že i nejnižší nezaměstnanost v rámci EU,“ zmínil hned v úvodu Bohumír Dufek, předseda ASO, fakt, že minimální mzda rostla poslední čtyři roky v průměru o deset procent.

Loňská konference se zabývala zaměstnáváním znevýhodněných skupin zaměstnanců, tedy jak tělesně postižených, tak i těch, kteří se vrátili z výkonu trestu. „Zabývali jsme se i zaměstnáváním cizích státních příslušníků a jak to dopadlo? Všichni víte, český pracovní trh trpí chronickým nedostatkem pracovníků,“ dodal Dufek.

Digitalizace – letošní téma – podle něj přinese více možností práce na dálku, což by mělo být přínosem jak pro dosažení spokojeného pracovního, ale i osobního života. „Digitalizace mimo jiné usnadní získat práci pro zaměstnance z okrajových regionů, přinese i možnost zlepšení pracovního prostředí a možná, že i více příležitostí pro profesní rozvoj,“ poznamenal. „Zároveň se ale zvýší nároky na flexibilitu práce, respektive na větší přizpůsobivost pracovníků na pracovním trhu.“

A proč ASO tyto konference připravuje? „Protože je potřeba připravit se na novou dobu, kdy nás začne předbíhat digitalizace a dojde ke změně pracovních míst a pracovních návyků. My, jako odboráři, se na to musíme připravit, aby nás to potom nezaskočilo,“ uzavřel Dufek.

Zdroj: Asociace samostatných odborů

Psali jsme: Zpráva z valné hromady Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek: Žádáme ministra kultury, aby odstoupil ze své funkce pro nevěhodnost Zdravotnictví a doprava jsou témata pro jednání premiéra s ASO Odborářský předák Dufek si chválí Babiše i celou vládu. K žádným protestům prý teď není důvod

autor: PV