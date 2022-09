ČSBS oblasti Východních Čech: Útlak a vzdor aneb Václavák 2022

reklama

Socioekonomický a mezinárodněpolitický vývoj posledních dní vytváří ve společnosti vysoký stupeň polarizace. Zcela pochopitelně. Naše politická reprezentace stojí zcela jednoznačně za důsledky tohoto vývoje. Vývoje, jenž se dostal zcela za hranu určité společenské harmonie, za hranu politické korektnosti, za hranu hospodářské stability, za hranu práva, za hranu sociální spravedlnosti. A to volným pádem k hospodářskému kolapsu, k bídě, k sociálním bouřím, k nespravedlnosti, k bezpráví k bezpečnostní nestabilitě, ke zvýšené kriminalitě a k pronásledování jak jedinců, tak politických opozičních subjektů (složkami BIS a VZ), akcemi jež by i bývalá STB byla ve skromném stínu. Za vším tím stojí vládní strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Podívejme se na poslední okamžiky společenského vývoje, kdy toto napětí dohnalo desetitisíce občanů k cestě do Prahy na Václavské náměstí. Paní Pekarová s panem Fialou hovoří o lůze, spodině a proruských švábech. Dále členové vaší strany, pane premiére, hovoří veřejně o tom, že by nebylo od věco do davu střílet (pan Šimoník za ODS), či dle něho „s takovým dobytkem“ nějak podobně zatočit. My jsme povětšinou socialismus zažili pouze jako děti, ale Husákova normalizační léta mě ve světle tohoto připadají humánější, lidštější. Propaganda, která se line z úst vládnocího uskupení je srovnatelná s výroky vládců naší země 50 nebo 42 let. Přitom ona demonstrace, pokud nebudeme řešit finanční pozadí, se naopak nesla v duchu naprosté harmonie, souznění, porozumnění, vlastenectví. Bylo zde mnoho intelektuálů, podnikatelů, zaměstananců úřadů, státních zaměstannců, dělníků a středoskoláků ve věku od 15 do 20 let. A víte, co vaše strany přivede na zasloužený okraj volitelnosti, to že se ona lůza dokaže sjednotit i přes to, že se jedná o voliče Levice i Pravice, o Intelektuály a dělníky. Ženy, děti a muži. Dokaží si podat ruce, spojit se a jít za svým snem. Za republikou, která nebude lokajská, bude suveréní, svobodná, neutrální a prosperující. Když se postaví na pódiu i pod pódiem lidé - voliči či členové SPD, Volného bloku, KSČM, Trkolory, ANS a Volného bloku a Svobodných, klubů Českého pohraničí, Husitů, ČSBS, Národní domobrany a Vojáků proti válce a spojí své ruce, zdvihnou hlavy a zavlají vlajky, nadešel čas skládat účty.

Historie si bude pamatovat, že i my stáli léta páně 2022 na Václavském náměstí, členové Českého svazu bojovníků za svobodu Královehradeckého a Pardubického kraje a s nadějí hleděli do budoucnosti. Za zvuku hymny a třepotání státních vlajek a skvělé atmosféry prodchnuté vlastenectvím, mladí, středního věku, ale i ti nejstarší. A když bude zapotřebí a národ bude v ohrožení, dorazíme zas a zas…, chtěli jste nás rozvrátit, vymazat, ale my se nedáme. My taktéž jako všichni na Václaváku nechceme už déle snášet ponižování našeho národa, nucení válčit za čistě americké a britské zájmy, které v důsledku přinesou otroctví pro celé slovanstvo a dotovat německé hospodářství. ČSBS nesou a chrání dědictví protionacistického odboje a Masarykova ducha a jsme principiálně proti válkám, a proti živení konfliktů, chceme mír a mírová jednání. Říkáme dost a demise! Za svobodu, neutralitu, nezávislost, národní hrdost a prosperitu!

ČSBS oblasti Východních Čech

