Česká škola Rhein Main píše MŠMT: Naše škola není nová. Změnilo se pouze její jméno

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás v reakci na Vaše rozhodnutí neposkytnout České škole RheinMain (dále ČŠRM) statut poskytovatele vzdělávání v zahraničí. Jako důvod uvádíte nedodrženou zákonnou podmínku „alespoň tří ukončených školních roků výuky žáků v době povinné školní docházky, které musí být doložitelné“.

Jak správně uvádíte, ČŠRM byla zaregistrována v srpnu 2017. K její registraci došlo v důsledku velmi závažné situace v České škole bez hranic Frankfurt nad Mohanem (dále ČŠBH FFM), jejímž provozovatelem je spolek Vita Bohemica e.V. Škola, kterou naše děti do konce minulého školního roku navštěvovaly. O této situaci a jejím průběhu Vás vedení ČŠBH FFM i ČŠRM pravidelně a detailně informovalo.

V prvním pololetí roku 2017 se v ČŠBH FFM vytvořila skupinka rodičů, která se snažila o změnu chodu školy a jejího vzdělávacího systému. Hovoříme o 16ti lidech ze zhruba 300ti členné komunity, kteří začali aktivně vyjednávat o změnách řízení školy a její výuky. Vedení školy v té době zavzalo do procesu profesionálního mediátora, aby vyjednávání probíhala smířlivou formou, a aby bylo demokraticky dopřáno sluchu všem, kteří se k věci chtěli názorově vyjádřit. Navrhované změny však byly pro svou nízkou kvalitu většinově odmítnuty. Začátkem června 2017, v době ještě stále probíhajících jednání, podali zástupci z řad výše jmenovaných 16ti jedinců, předběžné soudní opatření na oficiální představenstvo spolku Vita Bohemica e.V. - vedení ČŠBH FFM. Předběžné soudní opatření zakázalo představenstvu spolku jednat ve věci spolku a vedení školy.

„Nová“ škola ČŠRM vznikla v době, kdy existence naší „staré“ školy ČŠBH FFM byla vážně ohrožena. Vedli ji neoprávněně lidé, kteří do vedení školy nebyli řádně zvoleni a s jejichž vizí a kroky nesouhlasila většina rodičů a lektorů. Upozorňujeme, že tři lidé z této skupiny se obrátili na civilní soud a jednali tak vědomě proti většinové části rodičů, která s jejich postupy nesouhlasila. V té době měl být řádně naplánován další školní rok, avšak naplánován být nemohl, protože vedení školy mělo soudně pozastaveny všechny výkonné pravomoce. ČŠRM byla založena totožnými lidmi, kteří v únoru 2011 založili také ČŠBH FFM, a kteří neváhali ve složité době opět investovat veškerý svůj čas a finance a založit ČŠRM. Hlavním cílem bylo zajistit kontinuitu vzdělávání našich žáků a zároveň stabilizovat situaci. K tomuto rozhodnutí navíc došlo v součinnosti s právníky, kteří tento krok doporučili i s ohledem na legislativní úpravy. Za to jsme byli upřímně rádi, jelikož jsme se jako komunita, rodinní příslušníci a žáci české školy v zahraničí ocitli v naprosto zoufalé situaci: v naší škole, do které naše děti poctivě docházely po mnoho let – některé od dob jejího založení v roce 2011 – se bohužel nemohlo vyučovat. Nebyl připraven další školní rok a hlavně nebylo zajištěno, zda škola bude vůbec nadále existovat, jelikož se skupinou lidí, kteří se snažili dostat k moci, odmítli spolupracovat vyučující i další partneři.

V následujících měsících došlo k soudnímu řízení a na základě rozhodnutí soudu bylo toto předběžné opatření zrušeno. Rovněž byly veškeré kroky podniknuté samozvaným vedením prohlášeny za neplatné, stejně jako toto vedení samo. Rozhodnutí soudu obdrželo platné vedení Vita Bohemica e.V./ČŠBH FFM až v polovině srpna. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohlo být stranou odpůrců podáno ještě v několika následujících měsících, tohoto práva protistrana již nevyužila. Prohravší rodiče však nadále urputně komunikovali se všemi úřady včetně MŠMT a opakovaně zkreslovali nastalou situaci. Hrozilo další vleklé soudní jednání.

V důsledku všech těchto událostí se založení nového právního subjektu a vložení projektu české školy v zahraničí do něj, zdálo být nejlepším řešením.

Naše škola, ať už jí říkáme jakkoliv, je stále stejný projekt. Pro nás rodiče a žáky není důležité jak se jmenuje a pod jakým právním subjektem je zřízena. Pro nás je důležitá její kvalita. Kvalita její výuky, kvalita vyučujících lektorů a asistentů a hlavně kontinuita výuky žáků.

Všechno co měla ČŠBH FFM má i ČŠRM - stejné učitele, stejný vzdělávací program schválený MŠMT. Stejná je také budova školy a stejní jsou i žáci. Co nemáme, a za co jsme ze srdce rádi, jsou lidé, kteří by mohli opět ohrozit stabilitu našeho projektu. Školu mají opět pevně v rukách lidé, jež své práci rozumí a vykonávají ji pro naše děti již několik let.Nadále pod hlavičkou neziskové organizace.

Obracíme se na Vás s prosbou o znovuzvážení Vašeho rozhodnutí. Naše škola není nová. Změnilo se pouze její jméno a díky změně právního subjektu škola funguje úspěšně dál v kvalitě, na kterou jsme/jste byli od počátku zvyklí. Jde o kvalitu, kterou ostatně také úředníci z MŠMT měli možnost během své návštěvy v roce 2016 zažít.

Naše škola nemá tři roky, nýbrž šest a půl let zkušeností. Někteří učitelé jsou v projektu od jeho naprostého začátku a jsou nejlepšími odborníky v bilingvním vzdělávání v zahraničních školách na evropské úrovni.

Prosíme Vás, nepřehlížejte práci nás všech! Především však práci našich dětí, které po mnoho let dochází sobotu co sobotu do české školy. Dětí, které mají 32 víkendů v roce pracovní sobotu. Dětí, které musí v době dokončení školní docházky znát plynně minimálně tři jazyky. Dětí, jejichž jedinou oficiální odměnou za veškerou snahu a práci, je vydané osvědčení, které byly zvyklé dostávat. Dětí, z kterých jednou vyrostou vzdělaní dospělí a kteří se českému státu odmění za poskytnutou možnost vzdělání svojí znalostí jazyka, prostředí, finančně a jistě i v mnoha dalších oblastech.

Tímto dopisem se snažíme na Vás apelovat, aby MŠMT přehodnotilo svůj dosavadní přístup. Prosíme, nedopusťte, aby nekorektní jednání hrstky lidí dlouhodobě poškozovalo práva většiny. Nežádáme od Vás nic víc než pochopení celé situace. Všichni jsme se totiž stali oběťmi zbytečného sporu, který má bohužel dalekosáhlé následky pro celou českou diasporu žijící v okolí Frankfurtu nad Mohanem.

Pro doložení kontinuity našeho projektu příkládáme anonymizovaný seznam těch žáků ČŠRM, kteří předtím docházeli do ČŠBH FFM,

Dále přikládáme seznam dlouholetých odborných spolupracovníků a lektorů školy,

Další přílohy jsou odborného charakteru, dokazující obsah a kvalitu výuky na naší škole.

Pevně doufáme ve Vaši ochotu intenzivněji se zabývat potřebami nás, většinové části rodičů a žáků, občanů České republiky a jejich rodin žijících v regionu Rhein-Main, a své rozhodnutí přehodnotit.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem.

