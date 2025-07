Skopeček (ODS): Roste ochota s vaničkou euronesmyslů vylít i dítě pozitivní spolupráce

“Evropská komise pracuje na plánu zakázat…” popřípadě omezit, regulovat, zdanit... Tato slovní spojení bohužel slyšíme stále častěji. Nemine den, aby z útrob Komise nevzešel návrh, který zase o něco víc omezuje svobodu volby, podnikání a života. Nic co by lidem ulehčilo, nic co by pomohlo nastartovat ekonomický růst zaostávajícího kontinentu. Lze se pak divit tomu, že lidé v Evropě jsou vůči integraci stále kritičtější a ochotní s vaničkou euronesmyslů vylít i dítě pozitivní spolupráce?

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



