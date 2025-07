Fiala (SPD): Zabraňme vstupu Ukrajiny do EU a NATO

Maďarsko nesouhlasí se vstupem Ukrajiny do Evropské unie. Zabraňme vstupu Ukrajiny do EU a NATO! „Podpora Ukrajiny ve válce a následná podpora jejího unijního členství je v rozporu se zájmy Maďarska… Pokud připustíme Ukrajinu do Evropské unie, zasejeme mezi sebe i válku. Toto je problém a musíme se s ním vypořádat,“ prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. SPD má stejný názor a odmítá členství Ukrajiny v EU i v NATO.

SPD nesouhlasí se vstupem Ukrajiny do EU a NATO z několika důvodů. Nechceme, aby naše země a další členské země EU a NATO byly zataženy do konfliktu s Ruskem. Jak je známo, na Ukrajině vládne korupce a rozsáhlá kriminalita a nechceme, aby se tyto praktiky rozšiřovaly ještě více k nám. A válkou zničená Ukrajina by po vstupu měla nárok na finance, což bychom museli platit i my. To vše odmítáme!

Ing. Radim Fiala SPD



