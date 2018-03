Další fáze války Západu proti Rusku... i proti nám

Jednou z prvních byla akce “Litviněnko“ v roce 2006. Že to byl evidentní britský podvod, vysvětloval nedávno dokonce Litviněnkův otec, sedící v televizním studiu úplně v klidu vedle jeho britskými podvodníky označeného údajného vraha, kterého dokonce přátelsky pohladil po rukou. Litviněnkův otec byl v Británii osobně přítomen v době, kdy jeho syn zápasil se smrtí, je to tedy přímý svědek oněch událostí. Mimořádně zajímavé je i to že britsko-americký expert, zkoumající vraždu Litviněnka, se tehdy po návratu z vyšetřovacího pobytu v Rusku výrazně změnil a nakonec v Británii spáchal sebevraždu. Zřejmě pochopil, do čeho se namočil a jaké falšování po něm vládnoucí anglosaská politická mafie chtěla.

Celá aféra dosáhla svého cíle a pověst Ruska byla v mezinárodním prostoru poškozena. A právě to byl účel celé akce. Tak jako i dalších návazných akcí, zkusme některé vyjmenovat.

Útok Saakašviliho na jihoosetské Cchinvali v roce 2008 v Gruzii, podporovaný a spoluorganizovaný západem. Ubohé pomlouvání a skandalizování zimní olympiády v Soči v roce 2014. Puč na Ukrajině ve stejnou dobu, financovaný a zorganizovaný západem, a snaha ovládnout Krym a Donbas s pomocí banderovských ukropučistů a organizátorů vymazání ruského jazyka a etnika z Ukrajiny. Aféra sestřelení letadla na Ukrajině, hozená na Rusko ještě dříve, než “letadlo dopadlo na zem“, a následné sankce proti Rusku. Organizování dopingových skandálů proti Rusku včetně vyřazování mnoha nedopujících špičkových ruských sportovců z olympiády.

V mezinárodním prostoru západ ve svém kořistnickém zájmu stihl rozvrátit nejen Ukrajinu, ale i Balkán, Irák, Libyi a podporou džihádistů proti vládě také Sýrii, podle amerického plánu rozvrátit “sedm zemí za pět let“, přičemž tento plán veřejně prozradil americký generál Wesley Clark. Írán stále odolává, proto jej “mírotvorec“ Trump chce ve skutečnosti napadnout. Kdo chce vidět, jak se politicky organizuje kořistnická válka proti zemi nesmírně bohaté na nerostné suroviny, měl by vidět frenetické tleskání vestoje - “standing ovation“ amerických zákonodárců při vyslovování takovýchto plánů v zákonodárném sboru USA v minulých letech.

Vraťme se však k Rusku. Dalším dějstvím při likvidaci Ruska budou zřejmě státní britské a americké krádeže majetku a financí ruských občanů a ruského státu v Británii a Spojených státech. Evropská unie to má již za sebou při kolosální krádeži ruských financí na Kypru při Kyperské bankovní krizi a poplácávání Ukrajiny po zádech při jejích krádežích ruského plynu.

Agresívní západ nenechal aférou “Skripal“ na pokoji presidentské volby v Rusku a nenechá ani mistrovství světa ve fotbalu. Američané vydírají jiné státy například ohledně plynovodů, vedoucích z Ruska. Tímto vydíráním ubohá kolonie, zvaná Bulharsko, přišla o plynovod Jižní proud a americká okupační zóna, zvaná Německo, je pod tlakem zrušit Severní proud II. Ostatně protektorát, zvaný Česko, je protiruskými sankcemi přinucen být nesvéprávný při své exportní politice do Ruska, o jiných vyděračských protiruských praktikách ani nemluvě. Americká podpora organizátorů protizemanovských demonstrací, poučování Zemana americkým nezdvořákem v hodnosti amerického velvyslance nebo vynucování si solidarity kvůli “Skripalovi“ jsou toho příkladem. Americký náhončí Ryan nebyl v Česku náhodou, hlídal nás, abychom nevybočili z protiruské fronty.

Americký a britský kapitál a jeho němečtí, francouzští a nadnárodní kamarádi, úkolující nájemné západní i naše politiky, a tedy své loutky, se již nezastaví a dříve nebo později budou všichni tito výtečníci trvat na úplném podrobení Ruska nebo na skutečné válce proti němu. Vytvářejí si pro to všechny ideologické, propagandistické i technicko-vojenské předpoklady.

Ani jednoho českého politika žádný český občan pro něco takového, jako je válka proti Rusku, nezvolil. A přesto na tom všem většina z nich pracuje a jejich voliči si nalhávají, že vlastně o nic nejde a že přeci musí nějakým tlakem Rusko zcivilizovat, že je to jejich právo a poslání. Ve skutečnosti jde o kolonizaci a vyrabování Ruska ve stejném stylu, jako jsme byli vyrabováni a kolonizováni my. A když zjistili západní nájemní politici, že máme proti jejich zemím komparativní výhodu, protože nejsme a nechceme být islamizováni, arabizováni a afrikanizováni, zahájili již politickou válku i proti nám a africké a asijské nájezdníky a okupanty, kolonizátory a islamizátory, utiskovatele a násilníky, otrokáře a parazity nám do naší krásné země nainstalují obdobným vydíráním, skandalizací a finančními machinacemi, jako to již léta praktikují proti Rusku. Západní kapitál nepotřebuje v naší zemi většinově původní bílý český národ a jeho národní stát, ale beztvarou, slaboduchou, závislou a zadluženou hnědou pracovní sílu, neschopnou se ve svém zájmu proti tomuto kapitálu přiměřeně organizovat a hájit své zájmy. Západní kapitál potřebuje, abychom s ním my svoji zemi prohráli a on aby ji získal.

Dnes se naši nekritičtí EURO & NATO globálnadšenci navzájem masírují, jak to těm Rusákům vyhoštěním diplomatů nandali. Zítra prohrají boj o svoji vlastní zemi se stejným dirigentem, jehož protiruských masáží se radostně nyní sami účastní. A nakonec se možná dočkají i té vytoužené války s Ruskem, aby mohli jít osvobozovat Rusko... od Rusů samotných.

Pro vedení války je potřeba zničit přiměřenou úroveň mezistátních vztahů. Pro vedení války je potřeba přesvědčit vlastní obyvatelstvo, že jinak se již problémy nedají řešit. Pro vedení války je třeba vybudit emoce. Pro vedení války je nutné do armády napumpovat peníze. A přesně to se děje v naší i v zahraničních vládách. Pro vedení války je potřeba nepromrhat vhodný okamžik. Konkrétně než budou v ruské armádě zavedeny nedávno předvedené zbraně. Pro vedení války bývá obvykle i ekonomický motiv: rostoucí ruské zlaté zásoby, nekonající se kolaps ruského hospodářství, zkrocení ruské inflace, nízké ruské daně, rozvoj ruského zemědělství. Navíc silnou Čínou čerstvě zavedený petrojüan a tím ztráta výlučnosti dolaru je hrozbou, pro kterou newyorský Wallstreet a londýnská City zatlačí znovu a znovu na další “mimořádná řešení“. Budou přikládat pod kotel víc a častěji. Strategii mají jasnou: nejdříve uškrtíme Rusko, a pak zpacifikujeme Čínu.

Nebude proto trvat dlouho a bude nám předvedena mimořádná schopnost západu vyprovokovávat “proxy“ válečný střet s Ruskem, nejdříve někde na okraji, v Sýrii nebo na Ukrajině nebo v Pobaltí. Prostředníci se jistě najdou snadno. Časem se mezi ně rádi zařadí i čeští politici a jistá část nadšené české veřejnosti tyto politiky podporující. Pokud ovšem nějaké “časem“ ještě vůbec bude.

Máme se na co těšit, a to i my, kteří si to všechno uvědomujeme, nevolíme tak a neneseme na tom všem žádnou účast ani vinu. Nemůže to pro nás být ale důvod, abychom se zařazovali do nadšeného protiruského stáda jako tupé ovce, a není to důvod, abychom k tomu všemu mlčeli. Zítra již může být pozdě.

XY

autor: PV