Dušica Zimová: A kdyby Franta nebo Pepík skočili z okna...?

Samozřejmě: zatím se neví nic. Všichni vědí pouze to, že Sovětský svaz - třebaže se stále tvrdošíjně hovoří o Rusku - pracoval na výzkumu výroby neurotoxinů. Stejně jako např. USA, což už se nedodává.

Ruská strana přitom tvrdí, že název novičok se objevil až poté, co v devadesátých letech - po rozpadu SSSR - utekla řada ruských vědců na západ a vzala s sebou technologie, se kterými pracovali. Výzkum pak prý dále pokračoval zejména v USA, ve Velké Británii, na Slovensku a ve Švédsku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pak uvedla, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko.

Podotýkám jen „ pod čarou“, že i kdyby zdrojem novičoku byla třeba Horní Tramtárie, znamená to pouze, že tuto látku vyrábí – i se všemi důsledky pro HT - ale neznamená to ještě, že právě Horni Tramtárie Skripala otrávila. To je prostá logika.

Ovšem konstatování ruské strany, odkud že může novičok nejpravděpodobněji pocházet, je hodnotově na stejné úrovni jako tvrzení Velké Británie, že pochází z Ruska. Až na to, že Rusko říká „nejpravděpodobnějším zdrojem“, kdežto Západ předkládá ničím nepodloženou jistotu a vykazuje diplomaty.

Dovolte uvést vzpomínku z dětství. Máme ji totiž stoprocentně všichni stejnou: když jsme něco provedli a hájili se tím, že to přece dělal i Franta nebo Pepík, reakce byla následující: „ Jo? A kdyby Franta nebo Pepík skočili z okna, tak skočíš taky?“ Kupodivu – např.v Rakousku (a zatím i na Slovensku a dalších státech) to dětem patrně říkali častěji než nám, protože Rakousko ruské diplomaty nevyhostí. Šéfka rakouské diplomacie Kneisslová je totiž přesvědčena o tom, že se musí případ otravy zcela objasnit. Konečný důkaz o tom, že za otravou je Rusko, podle ní stále nebyl podán. Vídeň prý ještě čeká na výsledky expertiz.

Zdá se to někomu divné? Nemůže se to zdát divné nikomu se zdravým rozumem, protože je to – opět - pouze logické. Ne, Rakousku není ouzko, jak znělo Havlíčkovi Borovskému z ozvěny. Ouzko by mělo být nám, kteří, jak se zdá, už jen skáčeme, jak kdo pískne. Z EU nebo z USA. Teď i z Británie, kterou EU přivinula zpět na svá mateřská merkelovská ňadra, vtěsnaná patrně v přísném soukromí do kostýmku z hvězd a pruhů.

Prezident Zeman požaduje šetření, jak to tedy u nás s novičokem je, a STAN na něho proto navrhuje žalobu za velezradu. Zatímco STAN vše ještě zvažuje, poslankyně Němcová z ODS je už přesvědčená, že jde o vlastizradu, protože prý prezident svými slovy nahrává Rusku.

A není to tak, že prezident chce oním šetřením ČR z podezření očistit? Rusku by – pravda, podle poněkud zvrácené logiky - nahrál jen tehdy, kdyby toto šetření vývoj a výrobu novičoku u nás potvrdilo. Že by paní Němcová něco věděla?

Stejně jak to chce prezident Zeman, měly by otázku prověřit i ostatní státy, na které podezření padá. Je to cesta, jak se podezření zbavit. Měla by být dokonce součástí šetření, protože novičok je skutečná hrozba. A v důsledku rozpadu SSSR je pravděpodobnost ruského tvrzení o vývozu vědeckých dat a jejich následného použití samozřejmě vysoká. Stejně jako je důležitá připomínka bratrské spolupráce bývalých sovětských vazalů.

Avšak mnozí naši zákonodárci, než aby používali vlastní rozum a prostou logiku, budou raději v parlamentu snaživě poslouchat třetího nejvyššího představitele USA – patrně i o tom, co znamená přátelství mezi národy. Pardon – mezi spojenci. A přitom budou – spolu s tiskem - nadále mlžit v otázce, zda je Ryanova návštěva neoficiální či polooficiální, jen aby mohli opět napadat či urážet prezidenta. A potěšeně naznačovat, že snad za Ryanovou ignorancí vůči Hradu je výchovný políček z Washingtonu. Místo aby poučili pana Ryana o slušném chování v cizí zemi.

Putin zatím diplomaty nevyhostí. Doufám, že mu uvážlivost ještě chvíli vydrží. Čert ví, jak to s novičokem dopadne. Třeba to byli Rusové. Třeba to byl kdosi jiný. Mám jen obavy, že vše dopadne jako s vraždou slovenského novináře. Do ztracena. Což nic nemění na tom, že hučení Malströmu je už na doslech. A současný svět se zdá být bárkou velice chatrnou.

