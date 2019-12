Farář Petr Rak: Vánoce dokáží pohnout lidskými srdci, ale nikdy nesmí pozastavit naši mysl

Vánoce pro nás většinou znamenají takové vytrhnutí ze všedních dnů. Sváteční nálada se rozhostí v našich rodinách a domácnostech, dovoluje nám prožívat několik příjemných hodin a dní uprostřed nejbližších. Dokáže pohnout lidskými srdci, ale nikdy nesmí pozastavit naši mysl.

Drazí spoluobčané, s radostí a odvahou přistupujme k betlému, s úctou a láskou se pokloňme Novorozenému Spasiteli! Vždyť Vánoce - to je Ježíš, Boží Syn, který sestupuje z nebe. Najdeme kousek místa v našem domově pro Spasitele, který přišel na svět, aby nás vykoupil? On je klíčem, který dává smysl našemu životu, On je Cesta, Pravda a Život. Je s námi ve smutku i v radosti. Dává nám sám sebe.

A to je moje vánoční přání pro každého z Vás: Ať narozené dítě Ježíš nově vstoupí do vašich životů, do radostí i do bolestí. Ať vstoupí zvlášť tam, kde něco důležitého schází. Ať vstoupí zvlášť tam, kde je něco bolavého. A když o to budeme stát, Ježíš nejen vstoupí, ale i zůstane. O Vánocích i po nich. Vyprošuji Boží požehnání pro každého z Vás, pro naši farnost, společenství, pro naše město i naši vlast.

otec Petr Rak, Římskokatolická farnost Hlučín

Zdroj: hlucin.cz

