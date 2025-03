Feng Biao: Společně čelit hrozbám cel a podporovat společný rozvoj a prosperity

Za prvé: Spojené státy zasahují světové obchodní partnery celní holí

Během necelých dvou měsíců od nástupu do funkce si nová vláda Spojených států na základě „Amerika první“ svévolně zavedla cla a udeřila na hlavní světové obchodní partnery. Spojené státy nejprve oznámily, že uvalí 25procentní cla na všechny výrobky vyvážené do Spojených států z Mexika a Kanady a že ve dvou splátkách uvalí celkem 20procentní cla na veškeré zboží z Číny. Spojené státy rovněž oznámily zavedení 25procentního cla na ocel a hliník vyvážené do USA z celého světa a zvažují zavedení tzv. recipročních cel na všechny země, aby dále rozšířily rozsah zásahu. Pokud jde o transatlantického spojence, Evropskou unii, Spojené státy se rozhodly zavést 25procentní cla na automobily a další zboží z Evropské unie.

Za druhé: Americká cla na Čínu jsou neodůvodněná

Spojené státy uvalily cla na Čínu na základě otázky fentanylu, což je čistě „vyhýbání se odpovědnosti“. Hlavní příčina otázky fentanylu leží v samotných Spojených státech. Čína přijala důrazná opatření, aby Spojeným státům pomohla řešit otázku fentanylu v humanitárním duchu. Na žádost americké strany Čína oznámila zařazení látek typu fentanylu na seznam v roce 2019, čímž se stala první zemí na světě, která zařadila na seznam celou třídu látek typu fentanylu. Od té doby Čína neobdržela od Spojených států žádné další oznámení o zabavení těchto látek z Číny. Různí lidé na straně Spojených států několikrát vyjádřili čínské straně vděčnost. Nyní americká strana využívá otázku fentanylu jako záminku k vyvíjení nátlaku a vydírání čínské strany prostřednictvím uvalení cel. Takový přístup, kdy se laskavost oplácí zlem, nejenže nevyřeší vlastní problémy USA, ale také vážně podkopává dialog a spolupráci mezi oběma stranami v oblasti boje proti drogám, jakož i oboustranně výhodné hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi.

Pokud jde o cla uvalená Spojenými státy na čínské výrobky vyvážené do Spojených států, Čína opakovaně vyjádřila svůj nesouhlas a přijala legitimní a nezbytná protiopatření na ochranu svých práv a zájmů. Čína vždy zastává názor, že pokud jde o rozdíly a spory v oblasti hospodářství a obchodu, měly by Čína a Spojené státy zaujmout pozitivní a kooperativní postoj a na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu hledat řešení přijatelná pro obě strany prostřednictvím rovnocenného dialogu a posílené komunikace.

Za třetí: Zahájení celní války ze strany USA má špatný dopad

Zavedení cel ze strany USA podkopává globální obchodní řád. Spojené státy se dlouhodobě chlubí, že jsou lídrem v oblasti volného obchodu a strážcem „mezinárodního řádu založeného na pravidlech“, ale jejich bezohledné zavádění cel je typickým projevem unilateralismu a protekcionismu, který vážně podkopává mnohostranný obchodní řád a systém založený na pravidlech Světové obchodní organizace a který hlavní obchodní partneři důrazně odsoudili a rázně se bránili. Pokud bude mocným dovoleno nahradit mezinárodní konsensus a pravidla hegemonistickou šikanou, svět se vrátí do éry zákona džungle.

Celní válka, kterou zahájily Spojené státy, ohrožuje globální hospodářský rozvoj. Nejnovější údaje ukazují, že celní válka ohrožuje největší světovou ekonomiku Spojené státy recesí. Poté, co USA oznámily uvalení cel, tři hlavní indexy amerického akciového trhu v reakci na to klesly. Za poslední měsíc se index S&P 500 klesl o téměř 8%, zatímco Dow a Nasdaq o 6,6%, resp. 11,3%. A dále se zvýraznila fundamentální rizika, jako je vysoká inflace a vysoký dluh.

Otřesům čelí také ekonomiky zemí EU. Vývoz EU do USA v roce 2024 přesáhl 500 miliard eur a americká politika uvalení cel se bude týkat vývozu EU v celkové hodnotě 26 miliard eur, což představuje přibližně 5% celkového vývozu EU do USA. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že celní politika USA poškodí zaměstnanost, zvýší ceny a vnese do ekonomiky EU nejistotu.

Zvýšení amerických cel bude mít negativní dopad i na českou ekonomiku, která je na EU, zejména na německém trhu, velmi závislá. Prezident Bundesbank a člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Joachim Nagel uvedl, že celní politika USA přinese „významná rizika“ pro hospodářský růst Německa. Německá automobilová, ocelářská a další pilířová průmyslová odvětví americkými cly čelí klesající poptávce, což ovlivní i podniky, pro které Česká republika je ve dodavatelského řetězce klíčová.

Za čtvrté: Čína je ochotna spolupracovat s Evropou na udržení hospodářského a obchodního řádu a podporovat rozvoj a prosperitu

Od velbloudích zvonů starobylé Hedvábné stezky až po píšťaly čínsko-evropského železničního expresu spolupráce mezi Čínou a EU vždy vytvářela prosperitu prostřednictvím propojení. Za 50 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Evropskou unií se dvoustranná hospodářská a obchodní spolupráce rychle rozvíjela, přičemž objem vzájemného obchodu prudce vzrostl z počátečních 2,4 miliardy dolarů na 780 miliard dolarů a objem oboustranných investic se zvýšil z téměř nuly na téměř 260 miliard dolarů. Celkový počet vlaků čínsko-evropských železničních expresu přesáhl 100 000, čímž se v neklidném světě vytvořila bezpečná a plynulá záchranná linie průmyslového a dodavatelského řetězce.

Otevřený, spravedlivý a stabilní mezinárodní hospodářský a obchodní řád je ve společném zájmu všech stran. Tváří v tvář hrozbě obchodní války vyprovokované Spojenými státy je Čína přesvědčena, že obchodní protekcionismus nemá východisko a že v obchodní válce nebo celní válce není vítěz. Čína je ochotna spolupracovat s Českou republikou a dalšími zeměmi EU na posílení strategické komunikace, držet se pozice partnerství, společně vystupovat proti unilateralismu a obchodnímu protekcionismu, posilovat vzájemně výhodnou hospodářskou a obchodní spolupráci, podporovat společný rozvoj a prosperitu a přinášet světu více pozitivní energie a jistoty.

Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice