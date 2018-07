František Dostál: Prý už budeme mít novou vládu

Během jejího sestavování jsem pohlížel také na dva adepty ministerského postu. Pan Hamáček ve věku 39 let a pan Poche jen o rok starší mně však připomínaly dvě osoby, co to mají za pár dní do důchodu.

Proč jsem si toho povšiml? Spatřil jsem totiž nedávno v televizi archivní filmy, co zaznamenaly sokolské slety, třeba i ten z roku 1926 na ještě ne zcela dostavěném stadionu na Strahově. Viděl jsem tisíce chlapců, děvčat, žen i mužů, kteří se dokázali skvěle pohybovat i uprostřed bláta a louží. Neví někdo, jak dlouho nová vláda vydrží?

Svět vzhůru nohama - foto František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

