Palestina do OSN? Hlasovaná rezoluce OSN může mít dalekosáhlé důsledky. Varování

Valné shromáždění OSN bude dnes, v pátek, hlasovat o rezoluci, jejímž výsledkem by v podstatě mohlo být neoficiální přijetí Palestiny jako 194. člena OSN. Podle Charty OSN musí Rada bezpečnosti přijetí státu doporučit Valnému shromáždění ke konečnému schválení. Palestina se stala nečlenským pozorovatelským státem OSN v roce 2012.

Spojené státy 18. dubna vetovaly široce podporovanou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by Palestině otevřela cestu k plnému členství v OSN, o což Palestinci dlouhodobě usilují, ale Izrael se tomu snaží zabránit. Pro bylo 12 hlasů, Spojené království a Švýcarsko se zdržely hlasování a Spojené státy rezoluci vetovaly.

Zástupce amerického velvyslance Robert Wood prohlásil, že Bidenova administrativa je i proti rezoluci, která se bude v pátek hlasovat na shromáždění. „Od začátku jsme jasně říkali, že získání plnoprávného členství v OSN je proces, a tato snaha některých arabských zemí a Palestinců je pokusem o jeho obejití. Od začátku jsme říkali, že nejlepší způsob, jak zajistit Palestincům plnoprávné členství v OSN, je dosáhnout toho prostřednictvím jednání s Izraelem. To je i nadále naše stanovisko,“ uvedl americký zástupce podle informací ABCNews.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26173 lidí

Návrh rezoluce uvádí, že stát Palestina je způsobilý pro členství. Byla vypuštěna původní formulace, že podle názoru Valného shromáždění jde o „mírumilovný stát“. Návrh doporučuje Radě bezpečnosti, aby její žádost znovu „kladně posoudila“.

První návrh měl Palestině přiznat „práva a výsady nezbytné k zajištění její plné a účinné účasti“ na zasedáních shromáždění a na konferencích OSN „na rovnoprávném základě s členskými státy“. Podle diplomatů se Rusko a Čína, které jsou silnými zastánci členství Palestiny v OSN, obávaly, že by udělení seznamu práv a výsad podrobně popsaných v příloze rezoluce mohlo vytvořit precedens pro další budoucí členy OSN – Rusko se obává Kosova a Čína Tchaj-wanu.

Z konečného návrhu tak vypadla formulace, která by Palestinu postavila „na roveň členským státům“. A v reakci na obavy Číny a Ruska by se v případě Palestiny rozhodlo „výjimečně a bez vytvoření precedentu“.

Konečný seznam práv a výsad v návrhu přílohy zahrnuje právo Palestinců vyjadřovat se ke všem otázkám, nejen k těm, které se týkají Palestinců a Blízkého východu, právo navrhovat body programu a odpovídat v rozpravách a právo být volen jako funkcionář v hlavních výborech shromáždění. Palestincům by dalo právo účastnit se konferencí OSN a mezinárodních konferencí svolávaných OSN – vypouští však jejich „hlasovací právo“, které bylo v původním návrhu.

Problém s přijetím rezoluce mají Američané i kvůli vlastním zákonům. Podle legislativy amerického Kongresu jsou USA povinny přerušit financování mezinárodních institucí, které by palestinskému státu poskytly plné členství – což by mohlo znamenat přerušení příspěvků a dobrovolných příspěvků do OSN od jejího největšího přispěvatele.

Analytik Trita Parsi tvrdí, že zmíněná rezoluce OSN může mít dalekosáhlé důsledky. „Rezoluce opakuje, že palestinský stát musí být vytvořen na základě hranic z roku 1967, a tím odmítá aktuální situaci na aktuálním izraelsko-palestinském území, kde Izrael postupně rozšiřoval své osady, aby znemožnil vznik palestinského státu,“ upozorňuje Parsi.

Za druhé vyjadřuje „hluboké politování a znepokojení“ nad Bidenovým vetem v RB OSN v této otázce minulý měsíc a doporučuje Radě bezpečnosti, aby „tuto záležitost znovu příznivě zvážila“. A za třetí se podle Parsiho výkladu zdá, že Palestině přiznává plná práva a výsady člena, i kdyby RB OSN Palestinu opět nepřijala. „Jednalo by se o bezprecedentní rozhodnutí, jehož cílem je obejít Bidenovo veto v RB OSN,“ tvrdí Parsi.

Ten upozorňuje na americké zákony, který vyžadují, aby USA přestaly financovat světové instituce, které přijmou Palestinu za svého člena. „Pokud návrh projde, ještě více to ukáže, jak izolované jsou v této věci USA. Pokud se Biden rozhodne OSN v důsledku toho defundovat, jen to dále podkope postavení USA. Je to skutečně nevyhnutelné: Bidenova podpora Izraele přichází na úkor samotných USA,“ má jasno íránsko-švédský analytik.

The UN General Assembly will vote tomorrow on a resolution that may effectively make Palestine a member state of the UN. As you may recall, Biden vetoed a resolution at the UNSC earlier this year that sought to admit Palestine as a member.

Based on a draft of the resolution I… pic.twitter.com/LwnI6hbUds