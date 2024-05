Málo známý příběh českého průmyslu. Od skromných začátků k vedoucímu postavení na trhu

10.05.2024 16:50 | Komerční článek

Známý český výrobce specializovaných technologií pro letectví a vojenský průmysl, uherskohradišťská společnost MESIT, se v těchto dnech ohlíží za svou bohatou historií, která sahá až do 50. let 20. století. Na začátku května totiž oslavila úctyhodných 72 let od svého založení. Co začalo jako malá mechanická dílna, se postupem let proměnilo v globálně uznávaného lídra ve svém oboru.