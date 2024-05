Kettner (SPD): Prosím vás, už si aspoň přestaňte hrát na demokraty

reklama

Děkuju za slovo. Když se tak jako rozhlédnu, tak skutečně tady budu trpět. Částečně to bude vypadat, jako že nejsem úplně při smyslech, protože tady trpím samomluvou. Myslím si, že kolegové, pokud chtějí, tak určitě to poslouchají, ale myslím si, že to bude takové házení hrachu na tu pověstnou stěnu, protože všichni víme, jak to je.

Prosím vás, už si aspoň přestaňte hrát na nějaké demokraty, za ochránce demokracie, za jedinou demokratickou pravdu a záchranu nějaké demokracie. Každým dalším krokem, který děláte, tak vy si z té demokracie děláte trhací kalendář a nic vám není svaté.

Co se týká té korespondenční volby - nemusíte být až tak příliš zběhlí vpravo a podobně, stačí se podívat, jaké jsou výsledky voleb ze zahraničí, jaké máte současné volební preference, a je jasné, že to je čistokrevný kalkul. Chladnokrevný čistý kalkul.

Nic jiného, prostě hrůza. Kdyby vám šlo o nějaké zlepšování, prohlubování demokracie, tak proč se například tak vehementně bráníte referendu? Není ryzejší projev demokracie než ta demokracie přímá a právě to referendum. Tady najednou berete zpátečku. Prostě vy s tím pojmem demokracie, já mám prostě pocit, že vy byste v rámci demokracie byli schopni obhajovat i vraždu, pokud by byla provedena správně a podle vás podle těch správných pohnutek.

Spousta argumentů tady padla. Když se koukneme, my skutečně máme ten volební zákon provázaný s Ústavou České republiky a ten článek 18 hovoří jasně. Několikrát to tady bylo zmíněno - tajnost, přímost, rovnost, všeobecnost a tak dále. A tam několik těch principů tou korespondenční volbou bude popřeno. Já si pamatuji na tu zběsilou hroznou kampaň "přesvědč dědka, bábu". Takovým způsobem, jak to máte vy nastavené, že prostě stačí někomu dát plnou moc, může odvolit někdo jiný, tak vy ve své podstatě už takovou kampaň dělat nemusíte, protože už ten dědek a bába, jak tam tenkrát bylo řečeno v těch spotech - vy je ani nebudete potřebovat fyzicky někam dotáhnout, vám prostě stačí, když ho necháte někam podepsat a vesele si jedeme.

Tak je to i jednoznačné, tam už ty různé politické neziskovky, ty už se na to úplně třesou. To je vlastně tvrdý byznys a většina těch politických neziskovek má různé odnože, které pracují v sociálních službách, pracují se seniory, v exekučních řízeních, pracují s bezdomovci a to je ta nejzranitelnější skupina, která skutečně, když to teď jakoby přeženu, oni vám to podepíší i za rohlík, protože - co si budeme povídat - když otevřeme tu pověstnou Pandořinu skříňku, tak pak si začneme říkat no jo, ale korespondenční volba je pouze pro ty ze zahraničí a to je diskriminace našich voličů, takže vlastně i tady u nás to tak můžeme udělat.

A svobodné demokratické volby tak, jak je známe, ten promyšlený systém, jaký máme, ten systém, který je kontrolovatelný bez jakýchkoli pochyb, kdy v těch volebních komisích všechny politické strany mohou mít zastoupení, je tam ta zpětná kontrola, je tam ta zpětná dohledatelnost, je tam zachovaná ta anonymita, to všechno ty korespondenční volby prostě vesele spláchnou.

A opravdu skutečně ten váš nápad, kdy stačí jenom čestné prohlášení, že se někdo cítí být Čechem, to, že ten zákon vůbec nijak nepočítá s tím a ani to není možné, že když si někdo napíše, že bydlí tamhle v Jihoafrické republice a když my budeme mít nějakou pochybnost, tak že se obrátíme na Jihoafrickou republiku a vy si myslíte, že ti jejich úředníci řeknou: jo, super, jdeme zkontrolovat tamhle nějakého našeho občana, který bydlí tamhle někde v buši, jestli tam skutečně bydlí - vždyť je to úplný výsměch.

Za mě je to jednoznačně konec těch uvěřitelných, prověřených demokratických voleb, kterým většina obyvatel až na nějaké konspirační teoretiky skutečně věří. Vy děláte všechno pro to, že i ta jedna z posledních kapek těch skutečně demokratických systémů bude zpochybňována, bude napadána a je to cesta do pekel.

Ale jak se říká, že tonoucí se stébla chytá, myslím si, že tohle je vám úplně jedno. Vy si prostě jdete za svým tvrdě, je to chladný kalkul a i kdybychom tady řekli tisíc logických argumentů, proč je to špatně, už jenom z principu vy si najdete tisíc a jednu výmluvu jak děti v první třídě na základní škole, že vy jste vlastně ti nejlepší a že všechno je v naprostém pořádku.

To znamená opět apeluji - přestaňme si zahrávat s těmi posledními zbytky demokratických principů, které jsou tu osvědčené a které fungují. Nepouštějme se na ten tenký led, protože se může stát, že se na tom tenkém ledu nakonec potopíme a utopíme úplně všichni.

Děkuji.

