František Kašpárek: Analýza z ministerstva pravdy

Inu, v demokracii to tak obvykle chodí, že společnost má různé názory. K tomu nepotřebuje ani dezinformační weby, ani Českou televizi. Samozřejmě chápu, že elitám, nebo co to vlastně je, by se líbilo, kdyby všichni měli jeden jediný názor. Ten jejich. Co jim v tomto případě háže klacky pod nohy, je právě ta demokracie, které jinak mají plnou hub…ústa. Úhlavního nepřítele pak pochopitelně vidí ve všech alternativách, které jsou pro ně totéž, co pro komunisty byly ideodiverzní centrály. Však si představme jejich frustraci. Od úsvitu do soumraku (a ještě i dlouho potom) do nás hustí svoje policko - korektní odrhovačky a lži, a pak se objeví alternativa, která jim jejich hračky rázem nakope do kanálu.

Nevím přesně, jak to ministerstvo pravdy myslelo s těmi nenávistnými komentáři vůči politickým odpůrcům. Poměrně nenávistné řeči - v míře větší než velké - vedou vůči svým názorovým odpůrcům právě liberální elity. Že by tedy kritika směřovala do vlastních řad? Hm… to je dosti nepravděpodobné. To zase Hamáčci střelili kozla.

Dále leží ministerstvu pravdy v hlavě šíření konspiračních teorií. Takže, když ONI prohlásí, že všechny alternativní weby jsou buď dezinformační, nebo proruské, tak to není konspirační teorie, ale hlubokomyslná analýza. Ale! Pokud nám se nedostane pravdy ze strany establišmentu a my vezmeme v potaz veškeré jiné možnosti, jakkoli neobvyklé, je to nazváno konspirační teorií.

Takže není konspirace jako konspirace. Navíc tu máme starou moudrost, která říká, že když se čtyři spiknou, tak tři z nich jsou úplní pitomci a ten čtvrtý je agent vlády.

Takže zůstává otázkou, kdo se to tady pořád bojí svobodomyslných názorů, že musí vydávat takovéto oběžníky?

František Kašpárek

