František Kašpárek: Černá a bílá

Zatím jen na policejní stanice. Londýnští policisté nyní dostali nové nařízení. Pokud si v policejním bufetu chtějí objednat černou kávu, již nesmí slovo „černou“ použít, ale musí říct, že chtějí „kávu bez“. Myšleno bez mléka. To není vtip, ale smutná realita světa, kde politická korektnost zcela pohlcuje zdravý rozum.

Když už je řeč o Británii. S přepjatou politickou korektností také souvisí skutečnost, že v Londýně byla vytvořena jednotka skládající se z devíti set policistů, kteří již nestřeží bezpečnost ulic, ale sedí u internetu, kde hlídají projevy tzv. nenávisti. Tato bdělost je samozřejmě zaměřena na kritiku islámu a migrantů. Největší kritiky pak navštíví policejní hlídka s důrazným upozorněním, aby své činnosti zanechali. Islámské projevy nenávisti ostraze nepodléhají, neboť to by byl rasismus, fašismus a islamofobie. Děvet set policistů dřepí u počítače, zatímco po ulicích pobíhají individua s kudlou v ruce (v Británii je to v průměru jedenáct napadení nožem denně).

Směrnice o přijetí nových policistů upřednostňuje žadatele z řad etnických menšin. Přesněji řečeno, nyní odmítá bílé Brity. Prý je britská policie příliš bílá. Bůh ochraňuj Británii! Bude to potřebovat.

Aktivisté ze západních univerzit požadují odstranění soch otců zakladatelů a významných filozofů, protože jsou… ano, správně, protože jsou bílí. Totéž se týká spisovatelů – klasiků. Mají být nahrazeni etnickými autory, ber kde ber. Tyto zhoubné myšlenky neprosazuje nějaký fanatický šaman, ale samotní bílí studenti. Hotoví univerzitní kamikaze.

Studenti jedné texaské univerzity chtějí vydávat časopis, kde bude uvedeno „No Whites Allowed“ – zakázáno pro bílé. To prý není rasismus, ale pokrok! A jiná mladičká reprezentantka bílé rasy napsala srdcervoucí vyznání, že nikdy nechce bílé dítě. Někdo by možná měl slečně aktivistce vysvětlit, že děti se nevybírají z katalogu.

A pak tu máme čerstvý zabarvený malér. Na kanadského premiéra Justina Trudeaua se to sesypalo rychleji než by řekl popel, který si posléze nasypal na hlavu.

Americký magazín Time vyhrabal snímek z roku 2001, kdy Trudeau navštívíl karneval s arabskou tématikou v kostýmu postavy z Tisíce a jedné noci - Aladina. V rámci splynutí s postavou si zatmavil obličej a na hlavu nasadil turban. „No a co? Vždyť to byl karneval!“ řekl by si člověk, který ještě nedostal plný zásah z kulometu politické korektnosti. Nebo ještě lépe: „A přitom je to taková blbost,“ jak zaznělo ve filmu Pelíšky. Kdepak, kariéra premiéra je ohrožena, schytává to ze všech stran, jako by toho Aladina nehrál, ale zavraždil.

„Vidět takto premiéra je hluboce skličující,“ zamudroval ředitel kanadské muslimské rady Mustafa Faroq.

Premiér se omluvil všem, koho potkal, ale těžko říct jestli mu to pomůže. Taková už je doba.

Ještěže se nám blíží zimní období. Napadne BÍLÝ sníh a my si za zimních večerů vypijeme svůj šálek ČERNÉ kávy.

BEZ politické korektnosti.

