František Kuba: Je Babiš korouhvička?

Měděný kohout na báni má svou tradici nejen u nás, ale i třeba v Estonsku. Otáčí se podle větru, u nás podle politických tenzí. Jak dobře známo, Andrej Babiš chtěl řídit stát jako firmu. Snad dokonce měl v úmyslu dávat lekce manažerismu Tomáši a Janu Baťovi v nedělní škole. Nevím, nakolik by to bylo moudré.

Zatím se každému myslícímu člověku stačilo podívat na pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou. Aby tuto „osobnost“ dostal Babiš do latě, měl na to celé čtyři roky! Namísto toho vystupoval jako žrec neskutečného a neužitečného a nyní chce požadovat po pražské organizaci účty za neúspěch?

Pro skutečné analytiky nebude od věci dále zkoumat, z jakého prostředí byla tato přitažlivá žena extrahována, aby postoupila do čela Hlavního města Prahy? Že by zafungoval výtah moci ze suterénu šedé zóny nadnárodních moderátorů?

Ostatně prohlášení exprimátorky A. Krnáčové, že by jí nevadilo, kdyby Praha vypadla z „katastru“ UNESCO je více než přesvědčivé, kam až to může dojít, když TNC chtějí pražské krávy dojit (městské části).

Dalších pět řádků jsem si zcenzuroval v rámci liberální demokracie. Neuměl jsem si odpovědět: Jak mohou demokracie a politická korektnost fungovat vedle sebe? Tak mě pojala nejistota, zdaleka ne poprvé.

Asketa, sketa nebo natvrdlý chasník?

Není to tak dávno, co chtěl Babiš kleknout na neziskovky a ukrátit jejich rozmařilost o nějaké 3 miliardy. Výsledkem bylo jen několik stamiliónů, a to kdoví zda vůbec.

Ale i toto budou zřejmě maličkosti. Připomeňme si zprávu šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, který Zemanovi na jeho žádost v listu shrnul hlavní zjištění z výroční zprávy NKÚ pro rok 2017 a doprovodil je svým komentářem.

Můžeme to vztáhnout k 1. srpnu a komentáři prezidenta Miloše Zemana. V zásadě se jedná o to, že stát je pod tlakem ekonomických skupin. Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala označil veřejnou správu jako zadýchanou, nefunkční a prakticky v rozkladu. Možná se dá rovnou uvést, že v ČR je to v modu: za tou naší garáží ruka ruku myje, noha nohu podráží.

Je Andrej Babiš morální člověk a schopný manažer anebo cokoli jiného? Jak známo, tak se obklopuje lidmi, ze kterých čiší nepopřený intelekt a etika. A může sypat z rukávu žolíky: Taťána Malá (ANO), Petr Krčál (ČSSD), různí političtí a jiní náměstci apod. Samostatnou kapitolou s mnoha přílohami by byla ČSSD. Její 140leté tradice se ukázaly jako vyhnilé a rozkladné. Pokud to bude mít intoxikační vliv, tak to může značně ukrátit i existenci ANO.

Nová šance pro zasloužilou

Někde jsem četl, že s Adrianou Krnáčovou se počítá do diplomatické funkce. Proč ne, jsme jako Aljaška v dobách zlaté horečky. I Eskymo Welzl by jistě přitakal (bez nápovědy Pocheho). Také by bylo možná záslužné, vytvořit funkci politické tajemnice pro výstavbu metra – trasa D. Přirozeně s přímou s účastí na jednáních vlády ČR. Nadějná Romancevová (z MV) by byla výbornou asistentkou.

A co občané, když disciplinující instituce státu jen přihlížejí?

A co můžeme my?, jen liberálně demokraticky držet ústa a nechat se třískat bičem a opratěmi EU a zejména transatlantických přátel, časově i jinak ne/zjevených dober stryka Tomáše G. Masaryka (1918) a Pittsburských bankéřů.

Jsou i další nepříjemné pravdy, třeba článek z Parlamentních listů, když Ransdorf zavzpomínal na prezidenta Novotného. Kéž by prý dnešní mocní hájili naše hospodářské zájmy tak jako on (Parlamentní listy 22. 08. 2014).

U příležitosti výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se na svém profilu na serveru ParlamentníListy.cz. europoslanec Miloslav Ransdorf (KSČM) zamyslel nad postavou prezidenta Antonína Novotného, jehož odchod z postu hlavy státu se časově shoduje s obdobím vzniku pražského jara roku 1968.

Ale dosti pelyňkových slov. Autor skromného příspěvku nebyl členem KSČ ani pokračovatelky KSČM, Andreje Babiše si váží a občas na jeho zdraví zapaluje svíčku s pentagramem. Přirozeně, že účet zašlu do centrály na Chodov.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: František Kuba: Piráti – neziskovky – exorcisté František Kuba: Za vaše peníze si budeme dělat svoji politiku František Kuba: Lze vměstnat rok 1968 do konstruktů CHARTY? František Kuba: Alergie na roztoče a politiky v České republice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV