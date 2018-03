František Táborský: Okénko trhu

Od té doby trhy ještě nestihly umazat předchozí ztráty a zažily hned několik hlubších pádů. Minulý týdne odstartoval výprodej strach z obchodních válek mezi USA a zbytkem světa. Toto pondělí se situace uklidnila a trhy si na chvíli oddechly, aby hned další den přišel další pád. V únoru byla spouštěčem překvapivě rychlá americká inflace a strach z příliš rychlého růstu úrokových sazeb, tento měsíc následovaly hrozby obchodních válek mezi mocnostmi, personální výměny v Bílém domě nebo skandál ohledně úniku dat společnosti Facebook. Definitivně tak končí roky nepřirozeného klidu, pevně daných nízkých úrokových sazeb a všeobecného pocitu bezpečí na trzích.



Aktuální pokračování obchodních válek se odehrává na spekulacích, že USA legislativně omezí čínské investice do země. Ministerstvo financí pracuje na vymezení technologických sektorů, na které se bude omezení vztahovat. Tento krok by měl být dalším článkem trestu pro Čínu za porušování práv duševního vlastnictví. Předzvěstí tohoto kroku byl nedávný zákaz převzetí americké IT společnosti Broadcom čínským Qualcommem. Americká administrativa tak jasně ukázala, že nedovolí další zahraniční přístup k americkým technologiím. Tento krok jen symbolizuje nové nastavení mezinárodních vztahů USA. Pokud tento obchodní konflikt bude dále eskalovat, Čína má stále v záloze odvetná opatření v podobě omezení amerického dovozu zemědělských výrobků, letadel nebo automobilů, což už by mělo znatelný negativní dopad pro americkou ekonomiku.



Nervozita akciových trhů se promítá i do dalších segmentů finančního světa. Na měnovém páru EUR/USD lze pozorovat v posledních dnech výrazně vyšší volatilitu a jednodenní změny v jednotkách amerických centů. V současné době dolar mírně posiluje k úrovni EUR/USD 1,238 poté, co se během včerejšího dne dostal na nejslabší hodnoty od poloviny února. Výrazně poklesly i výnosy státních dluhopisů v USA i eurozóně. Americké desetileté výnosy se pohybují na úrovni 2,75 % a jsou tak nejnižší od začátku února. Zároveň se ale i zúžil rozdíl mezi desetiletými a dvouletými dluhopisy pod 50 bp, což je nejnižší hodnota od konce roku 2007, kdy byla americká ekonomika krátce před vypuknutím recese.



Před zítřejším měnověpolitickém jednáním ČNB koruna dnes mírně posílila k úrovni EUR/CZK 25,45. Vzhledem ke slabším číslům z ekonomiky, než s kterými počítala únorová prognóza centrální banky, nelze očekávat jestřábí vyjádření. Poslední statistika HDP je i přes solidní výkon mírně pod očekáváním ČNB a únorová inflace dokonce sklouzla pod dvouprocentní cíl centrální banky. Podle vyjádření členů bankovní rady by tento jednorázový výkyv neměl vést k přehodnocení celé prognózy, ale jestřábího pohledu se ve čtvrtek nedočkáme.

